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Представлен новый ноутбук Honor MagicBook 14 на платформе Intel Alder Lake

Бренд Honor анонсировал портативный компьютер MagicBook 14 нового поколения с дисплеем размером 14 дюймов по диагонали. Применена аппаратная платформа Intel Alder Lake.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

Экран обладает разрешением 2160 × 1440 пикселей, соотношением сторон 3:2, контрастностью 1500:1 и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass.

Максимальная конфигурация включает процессор Core i7-12650H. Этот чип объединяет десять вычислительных ядер, включая шесть производительных и четыре энергоэффективных. Возможна одновременная обработка до 16 потоков инструкций. Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost Max 3.0 достигает 4,7 ГГц.

Допускается применение графического ускорителя NVIDIA RTX2050 или NVIDIA MX550. Объём оперативной памяти LPDDR5 достигает 16 Гбайт, вместимость твердотельного накопителя PCIe 5.0 NVMe — 512 Гбайт.

В оснащение входят выдвижная веб-камера, клавиатура с подсветкой, адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, порты USB 3.2 Gen2, USB-A 3.2 Gen1, DP1.4 и USB-C.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: honor, magicbook, ноутбук, лэптоп
honor, magicbook, ноутбук, лэптоп
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