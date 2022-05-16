Продажи автомобилей на новых источниках энергии превысили 2 млн штук за квартал

По данным агентства TrendForce, общие продажи транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), включая транспорт на аккумуляторах, гибриды с возможностью внешней зарядки и транспорт на топливных ячейках в 1 квартале 2022 года достигли 2,004 млн машин. Прирост в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года составил 80 %.

Активнее всего росли продажи классических электромобилей (BEV) — было продано 1,508 млн машин. Гибридов с возможностью внешней зарядки (PHEV) продано 493 тыс. штук. В целом же продажи на глобальном авторынке упали на 7 % в сравнении с 1 кварталом прошлого года из-за нехватки чипов, событий на Украине и вспышки COVID-19 в Китае.

Из «чистых» электромобилей на долю лидера — Tesla пришлось 310 000 машин (20,5 % рынка), китайский автопроизводитель BYD занимает второе место со 143 тыс. машин (9,5 %). Кроме того, в апреле BYD анонсировала, что компания прекратит выпускать транспорт на классическом горючем и полностью перейдёт на производство транспорта на новых источниках энергии. В частности, её продажи в первом квартале выросли на 271 % в сравнении с тем же периодом прошлого года. Дочернее предприятие SAIC-GM, компания Wuling, занимала второе место с момента премьеры модели Wuling Hongguang MINI в 2020 году, но в первом квартале опустилась на третье место. Основной вклад в стремительный рост продаж внесли миниатюрные и бюджетные модели вроде Chery Ant и Changan Benben, вышедшие в прошлом квартале. По мере наполнения рынка подобными моделями конкуренция продолжит расти.

На рынке гибридов с возможностью внешнего электропитания BYD тоже побила очередной рекорд. Продажи составили 142 тыс. единиц, а рыночная доля в сегменте достигла 28,8 %. При этом продажи гибридов PHEV на европейском рынке в 1 квартале 2022 года были ниже, чем в тот же период прошлого года и даже в сравнении с 4 кварталом 2021 года, что сказалось на показателях некоторых европейских брендов.

TrendForce ожидает, что в обозримом будущем большинство автопроизводителей будет придерживаться стратегии приоритетного выпуска электромобилей. Продолжение роста продаж транспорта на новых источниках энергии ожидается и в 2022 году.

При этом автопроизводители будут испытывать в этом году более сильное ценовое давление. В частности, события на Украине привели к росту стоимости аккумуляторов. Это заставило автоконцерны поднять цены, а некоторые страны, включая Китай, намерены отменить субсидии на приобретение автомобилей. Ещё одной переменной станет глобальная инфляция, которая будет определять дальнейшее развитие рынка машин на новых источниках энергии.