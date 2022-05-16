3DNews Технологии и рынок IT. Новости интересности из мира хай-тек Продажи автомобилей на новых источниках ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Продажи автомобилей на новых источниках энергии превысили 2 млн штук за квартал

По данным агентства TrendForce, общие продажи транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), включая транспорт на аккумуляторах, гибриды с возможностью внешней зарядки и транспорт на топливных ячейках в 1 квартале 2022 года достигли 2,004 млн машин. Прирост в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года составил 80 %.

Источник изображения: bixusas/pixabay.com

Источник изображения: bixusas/pixabay.com

Активнее всего росли продажи классических электромобилей (BEV) — было продано 1,508 млн машин. Гибридов с возможностью внешней зарядки (PHEV) продано 493 тыс. штук. В целом же продажи на глобальном авторынке упали на 7 % в сравнении с 1 кварталом прошлого года из-за нехватки чипов, событий на Украине и вспышки COVID-19 в Китае.

Из «чистых» электромобилей на долю лидера — Tesla пришлось 310 000 машин (20,5 % рынка), китайский автопроизводитель BYD занимает второе место со 143 тыс. машин (9,5 %). Кроме того, в апреле BYD анонсировала, что компания прекратит выпускать транспорт на классическом горючем и полностью перейдёт на производство транспорта на новых источниках энергии. В частности, её продажи в первом квартале выросли на 271 % в сравнении с тем же периодом прошлого года. Дочернее предприятие SAIC-GM, компания Wuling, занимала второе место с момента премьеры модели Wuling Hongguang MINI в 2020 году, но в первом квартале опустилась на третье место. Основной вклад в стремительный рост продаж внесли миниатюрные и бюджетные модели вроде Chery Ant и Changan Benben, вышедшие в прошлом квартале. По мере наполнения рынка подобными моделями конкуренция продолжит расти.

На рынке гибридов с возможностью внешнего электропитания BYD тоже побила очередной рекорд. Продажи составили 142 тыс. единиц, а рыночная доля в сегменте достигла 28,8 %. При этом продажи гибридов PHEV на европейском рынке в 1 квартале 2022 года были ниже, чем в тот же период прошлого года и даже в сравнении с 4 кварталом 2021 года, что сказалось на показателях некоторых европейских брендов.

TrendForce ожидает, что в обозримом будущем большинство автопроизводителей будет придерживаться стратегии приоритетного выпуска электромобилей. Продолжение роста продаж транспорта на новых источниках энергии ожидается и в 2022 году.

При этом автопроизводители будут испытывать в этом году более сильное ценовое давление. В частности, события на Украине привели к росту стоимости аккумуляторов. Это заставило автоконцерны поднять цены, а некоторые страны, включая Китай, намерены отменить субсидии на приобретение автомобилей. Ещё одной переменной станет глобальная инфляция, которая будет определять дальнейшее развитие рынка машин на новых источниках энергии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Volkswagen задействует марку Scout для вторжения на американский рынок электрокаров
Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут
Электромобили Tesla начали предупреждать владельцев о периодах пиковых нагрузок на электросеть
AST SpaceMobile получила лицензию США на прямую связь спутников с обычными смартфонами
LG разработала эффективную технологию выпуска пластикового сырья из углекислого газа атмосферы
Грузовой корабль «Тяньчжоу-4» успешно пристыковался к китайской космической станции «Тяньгун»
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, интересности из мира хай-тек,
Теги: электромобиль, гибрид, статистика
электромобиль, гибрид, статистика
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 88
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 39
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 10
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 8

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
MSI выпустила игровой ноутбук с ускорителем GeForce RTX 3050 за $750
В России упразднена правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту
Российский магазин Android-приложений NashStore стал доступен для скачивания
Инсайдер назвал точную дату презентации Call of Duty: Modern Warfare 2
Ключевые подробности Arma Reforger раньше времени утекли в Сеть: это Arma 4, которая выйдет на ПК и консолях
Intel выпустила графический драйвер Arc Graphics Driver 30.0.101.1732 с поддержкой новых игр и исправлениями ошибок прошлой версии 56 мин.
Видео: авторы Crossfire: Legion рассказали о командирах и юнитах версии в раннем доступе 3 ч.
Израильские СМИ написали о переезде «Яндекса» в Израиль — компания это опровергает 3 ч.
Sega раскрыла продажи игр Sonic, Persona, Yakuza и Total War за прошедший финансовый год 3 ч.
Минцифры хочет смягчить требования для признания софта российским 3 ч.
Российским компаниям грозит дефицит специалистов по информбезопасности 3 ч.
«Визуальное приключение» One Day More от московской студии Watt вышло в My.Games Store 4 ч.
Приключенческий стелс-платформер The Library of Babel отправит игроков в Вавилон далёкого будущего 4 ч.
Свежие новости о хорроре The Callisto Protocol появятся на этой неделе 5 ч.
Юристы Twitter обвинили Маска в разглашении закрытой информации — дело может дойти до суда 5 ч.
Один из крупнейших операторов ЦОД Switch выкуплен частными инвесторами за $11 млрд 21 мин.
Предприятие Tesla в Шанхае будет вынуждено работать в одну смену до начала следующей недели 39 мин.
Продажи автомобилей на новых источниках энергии превысили 2 млн штук за квартал 44 мин.
Представлен новый ноутбук Honor MagicBook 14 на платформе Intel Alder Lake 2 ч.
Samsung готовит смартфон Galaxy M13 5G с 50-Мп камерой 2 ч.
Российские операторы связи планируют использовать подержанное телеком-оборудование 2 ч.
Третье место в мире: число активных пользователей смартфонов Xiaomi превысило 500 млн человек 2 ч.
Qualcomm представит новые процессоры Snapdragon на презентации 20 мая 4 ч.
Фото дня: звёздная россыпь в шаровом скоплении 4 ч.
Портативная игровая консоль AYA Neo Slide оснащена сдвижным экраном и клавиатурой 4 ч.