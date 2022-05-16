Правительство упростило ввоз в Россию электронных устройств с шифрованием

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении обнулить импортные пошлины на технологическое оборудование, необходимое для реализации инвестпроектов в важных для экономики секторах. Кроме того, по словам премьер-министра, будут упрощены правила ввоза в страну компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем, раций и других электронных устройств.

В 2022 году будут упрощены правила ввоза электронных устройств со встроенными криптографическими средствами. Как подчеркнул Мишустин, это обеспечит потребности внутреннего рынка, а также позволит избежать сбоев и остановок производств. Полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации будут наделены отраслевые ассоциации. Кроме того, для системообразующих организаций ослабят таможенный контроль при ввозе средств криптографии, которые являются комплектующими для промышленного производства электронного оборудования и техники.

Как сообщает «Коммерсантъ», в ходе совещания с вице-премьерами Мишустин отметил, что «важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций», добавив, что дополнительно обнуляются ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов, прежде всего в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и в сфере IT.

По мнению экспертов, обнуление пошлин не даст значительного результата, так как они и до этого не были существенными. В свою очередь, директор компании «Промобит» Максим Копосов полагает, что отмена НДС на электронные компоненты гораздо в большей степени способствовала бы выпуску в стране электроники.

В связи с событиями на Украине, многие страны ввели запрет на поставки в Россию технологического оборудования. В частности, в рамках санкций Евросоюз ввёл эмбарго на экспорт в Россию полупроводников, квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники и программного обеспечения, Япония запретила поставки высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и оборудование для квантовых вычислений. Как сообщает ресурс The Wall Street Journal, китайские компании тоже сворачивают деятельность в России из-за санкций со стороны США и поставщиков компонентов.