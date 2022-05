Еженедельный чарт Steam: дополнение Overlord к Stellaris вытеснило Elden Ring, а The Forest вернулась в пятёрку лучших

Пятую неделю подряд в чарте продаж Steam лидирует консоль Steam Deck. Ролевой экшен Elden Ring, продержавшийся на второй строчке четыре недели подряд, уступил место новому дополнению к космической глобальной стратегии Stellaris.

Дополнение Overlord, выпущенное 12 мая, получило «смешанные» отзывы в Steam: положительными оказались только 48 % обзоров (общее количество — более 600). Многие раскритиковали главное новшество — механику вассализации — и назвали Overlord одним из худших DLC наряду с апрельским Nemesis (рейтинг — 41 %, всего — свыше 1400 отзывов). Кроме того, покупатели пожаловались на большое количество технических проблем.

На фоне релиза Overlord количество одновременных пользователей в Stellaris выросло до 48 821, однако собственный рекорд шестилетней давности игра не побила.

Пиковый суточный онлайн в Elden Ring практически не опускается ниже 100 тысяч пользователей несмотря на то, что с момента релиза прошло почти три месяца. За последние сутки максимальное количество игроков составило 127 344. Недавно Bandai Namco Entertainment сообщила о том, что к 31 марта продажи ролевого экшена на всех платформах превысили 13,4 млн единиц.

На пятом месте дебютировала We Were Here Forever, четвёртая часть серии кооперативных приключений от нидерландской студии Total Mayhem Games. Игра получила свыше 1300 отзывов и имеет рейтинг 85 %. 14 мая, спустя четыре дня после выхода, количество одновременных пользователей достигло 8390, после чего показатель начал снижаться.

Ещё одна новинка, вышедшая в тот же день пиксельная стратегия Songs of Conquest от шведской студии Lavapotion, добралась до шестой позиции. Общая оценка в Steam — 87 % (всего — более 1200 обзоров). Покупатели отмечают, что игра не просто подражает Heroes of Might & Magic, а дополняет привычную формулу большим количеством необычных механик (особенно выделяют систему магии). Также среди достоинств называют визуальную составляющую и большое количество контента уже на старте. 15 мая стратегия собрала 4192 пользователя одновременно — это её собственный рекорд.

Ролевой экшен Monster Hunter Rise, забравшийся на четвёртую позицию благодаря недавней 50-процентной скидке, опустился на восьмую, а комплект с VR-шлемом Valve Index — с шестой на седьмую. Большие скидки вернули в топ-10 симулятор выживания The Forest (четвёртое место), онлайн в котором поднялся выше 60 тысяч пользователей, и приключенческий экшен Red Dead Redemption 2 (девятая и десятая строчки).

Топ-10 продуктов по выручке (9–15 мая):