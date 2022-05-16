Время загрузки Forspoken на консоли PlayStation 5 составит всего одну секунду

Технический директор Luminous Productions Теппей Оно (Teppei Ono) заявил, что разрабатываемый студией фэнтезийный экшен в открытом мире Forspoken будет загружаться на PS5 «всего за секунду».

Разработчик заявил, что твердотельный накопитель стал «неотъемлемой частью сокращения времени загрузки Forspoken» на PlayStation 5. В случае с версией Forspoken для ПК время загрузки может варьироваться от 2 до 22 секунд в зависимости от используемого типа накопителя.

Также ПК-версия Forspoken использует технологию ускорения загрузки Microsoft DirectStorage на Windows 10 и 11, которая дебютировала на ПК в марте текущего года, после «обкатки» на консолях Xbox Series X и S.

Напомним, в марте технический директор Luminous Productions продемонстрировал работу DirectStorage на мероприятии GDC 2022. Тогда же он заявил, что некоторые сцены в современных играх действительно смогут загружаться за секунду при условии, что используется ПК под Windows 11, оборудованный твердотельным NVMe-накопителем со скоростью чтения более 5000 Мбайт/с.

Релиз Forspoken ожидается 11 октября текущего года на PC (Steam, Microsoft Store, Epic Games Store) и PlayStation 5. Изначально игру планировали выпустить 24 мая.