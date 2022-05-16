3DNews Новости Software PlayStation Время загрузки Forspoken на консоли Play...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Время загрузки Forspoken на консоли PlayStation 5 составит всего одну секунду

Технический директор Luminous Productions Теппей Оно (Teppei Ono) заявил, что разрабатываемый студией фэнтезийный экшен в открытом мире Forspoken будет загружаться на PS5 «всего за секунду».

Источник изображения: Square Enix

Источник изображения: Square Enix

Разработчик заявил, что твердотельный накопитель стал «неотъемлемой частью сокращения времени загрузки Forspoken» на PlayStation 5. В случае с версией Forspoken для ПК время загрузки может варьироваться от 2 до 22 секунд в зависимости от используемого типа накопителя.

Также ПК-версия Forspoken использует технологию ускорения загрузки Microsoft DirectStorage на Windows 10 и 11, которая дебютировала на ПК в марте текущего года, после «обкатки» на консолях Xbox Series X и S.

Напомним, в марте технический директор Luminous Productions продемонстрировал работу DirectStorage на мероприятии GDC 2022. Тогда же он заявил, что некоторые сцены в современных играх действительно смогут загружаться за секунду при условии, что используется ПК под Windows 11, оборудованный твердотельным NVMe-накопителем со скоростью чтения более 5000 Мбайт/с.

Релиз Forspoken ожидается 11 октября текущего года на PC (Steam, Microsoft Store, Epic Games Store) и PlayStation 5. Изначально игру планировали выпустить 24 мая.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео: искажённый город и буйство магических эффектов в 10-минутной геймплейной демонстрации Forspoken
Разработчик Forspoken похвалил Microsoft DirectStorage, но значительного ускорения загрузок пока не показал
Видео: свежий геймплейный трейлер экшена в открытом мире Forspoken посвятили боевой системе
Платформер Kirby 64: The Crystal Shards пополнит библиотеку расширенной подписки Nintendo Switch Online в следующую пятницу
Новая игра от авторов Genshin Impact оказалась постапокалиптическим аниме-боевиком
Видео: создатели двухмерного ролевого экшена The Vagrant выпустили первый трейлер консольных версий
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, PlayStation,
Теги: forspoken, ролевой экшен, luminous productions, square enix
forspoken, ролевой экшен, luminous productions, square enix
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 88
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 45
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 10
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 8

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российский магазин Android-приложений NashStore стал доступен для скачивания
MSI выпустила игровой ноутбук с ускорителем GeForce RTX 3050 за $750
В России упразднена правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту
Ключевые подробности Arma Reforger раньше времени утекли в Сеть: это Arma 4, которая выйдет на ПК и консолях
Инсайдер назвал точную дату презентации Call of Duty: Modern Warfare 2
Еженедельный чарт Steam: дополнение Overlord к Stellaris вытеснило Elden Ring, а The Forest вернулась в пятёрку лучших 8 мин.
Intel выпустила графический драйвер Arc Graphics Driver 30.0.101.1732 с поддержкой новых игр и исправлениями ошибок прошлой версии 3 ч.
Видео: авторы Crossfire: Legion рассказали о командирах и юнитах версии в раннем доступе 4 ч.
Израильские СМИ написали о переезде «Яндекса» в Израиль — компания это опровергает 4 ч.
Sega раскрыла продажи игр Sonic, Persona, Yakuza и Total War за прошедший финансовый год 4 ч.
Минцифры хочет смягчить требования для признания софта российским 5 ч.
Российским компаниям грозит дефицит специалистов по информбезопасности 5 ч.
«Визуальное приключение» One Day More от московской студии Watt вышло в My.Games Store 5 ч.
Приключенческий стелс-платформер The Library of Babel отправит игроков в Вавилон далёкого будущего 5 ч.
Свежие новости о хорроре The Callisto Protocol появятся на этой неделе 6 ч.
Nokia и Сиднейский технологический университет создали первую в мире 5G-пивоварню 13 мин.
Правительство упростило ввоз в Россию электронных устройств с шифрованием 2 ч.
Один из крупнейших операторов ЦОД Switch выкуплен частными инвесторами за $11 млрд 2 ч.
Предприятие Tesla в Шанхае будет вынуждено работать в одну смену до начала следующей недели 3 ч.
Продажи автомобилей на новых источниках энергии превысили 2 млн штук за квартал 3 ч.
Представлен новый ноутбук Honor MagicBook 14 на платформе Intel Alder Lake 3 ч.
Samsung готовит смартфон Galaxy M13 5G с 50-Мп камерой 4 ч.
Российские операторы связи планируют использовать подержанное телеком-оборудование 4 ч.
Третье место в мире: число активных пользователей смартфонов Xiaomi превысило 500 млн человек 4 ч.
Qualcomm представит новые процессоры Snapdragon на презентации 20 мая 5 ч.