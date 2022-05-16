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Исследование показало, что смарт-часы, включая Apple Watch Series 6, неверно считают сожжённые калории

Команда исследователей Квебекского университета в Монреале провела исследование точности замеров, осуществляемых смарт-часами Apple Watch Series 6 и Polar Vantage V, а также Fitbit Sense. Выяснилось, что результаты подсчёта расхода калорий оставляют желать лучшего.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Для проверки показаний использовалась более точная аппаратура — нагрудный пульсометр Polar H10 и эргоспирометр MetaMax 3B. В исследовании приняли участие по 30 здоровых мужчин и женщин в возрасте около 25 лет.

Результаты исследования были опубликованы в Европейском журнале спортивных наук — в частности то, насколько надёжными являются результаты измерений пульса и расходов энергии всеми тремя устройствами во время прогулок, сидения на месте, бега, езды на велосипеде и силовых тренировок.

По результатам исследований выяснилось, что все трое смарт-часов, включая Apple Watch 6, плохо справляются с измерением расхода калорий при любом из типов активности. Как считают учёные, профессионалы в области здравоохранения, спортсмены/тренеры и энтузиасты фитнеса в целом не должны рассматривать показания указанных смарт-часов при тренировках или расчёте программ питания. Ранее тесты схожих устройств проводились с похожими результатами.

Но есть и хорошие новости для пользователей носимых гаджетов. Apple Watch Series 6 довольно точно отслеживали пульс во время всех видов физической активности, в то время как Polar Vantage V и Fitbit Sense были не столь аккуратны — точность зависела от типа активности. Также все проверенные устройства весьма точно отсчитывали пройденные шаги.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, носимая электроника,
Теги: apple, polar vantage v, fitbit sense, фитнес, apple watch
apple, polar vantage v, fitbit sense, фитнес, apple watch
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