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Boeing повторит попытку испытания космического корабля Starliner 19 мая

Космический корабль CST-100 Starliner компании Boeing готов к проведению второго тестового полёта, запланированного на 19 мая. Речь идёт о повторе миссии Orbital Flight Test-2, которая завершилась неудачей в 2019 году.

Источник изображения: United Launch Alliance

Источник изображения: United Launch Alliance

Несколько дней назад Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Boeing проверили системы корабля Starliner на предмет готовности к пуску и не выявили каких-либо отклонений. Если не возникнут непредвиденные обстоятельства, то запуск ракеты-носителя United Launch Alliance Atlas V с кораблём Starliner состоится 19 мая в 18:54 по местному времени (20 мая, 01:54 мск).

Это будет вторая попытка Boeing провести стыковку своего корабля с Международной космической станцией, что в случае успеха станет важным шагом на пути компании к проведению пилотируемых полётов. Первый тестовый полёт Starliner состоялся в декабре 2019 года. Тогда корабль не смог выйти на нужную орбиту, из-за чего стыковка с МКС оказалась невозможной, но благополучно посадить его удалось. Специалисты NASA и Boeing выявили более 100 недочётов, которые были исправлены к настоящему моменту.

Повторный тестовый полёт Starliner должен был состояться в августе 2021 года, но во время предполётной проверки за несколько часов до старта инженеры выявили ряд неисправностей, из-за которых пуск был отложен. В результате корабль сняли с носителя Atlas V и вернули на доработку. Конечная цель Boeing заключается в том, чтобы сделать корабль Starliner средством доставки астронавтов и грузов на МКС, наравне с кораблём SpaceX Crew Dragon, который уже несколько раз использовался в пилотируемых миссиях.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: starliner, boeing, nasa, космос
starliner, boeing, nasa, космос
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