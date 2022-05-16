3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Samsung отказалась от планов по производ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung отказалась от планов по производству электромобилей собственными силами

К разработке и производству электромобилей, а также технологий автономного вождения проявляет интерес целый ряд технологических компаний, включая Apple. Однако по данным южнокорейской прессы, Samsung не планирует осваивать выпуск транспортных средств на электрическом приводе.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

О недавнем решении южнокорейского технологического гиганта не производить электромобили под собственным брендом сообщил ресурс The Korea Times со ссылкой на двух топ-менеджеров Samsung, имеющих непосредственного отношение к этому вопросу. Одной из основных причин такого решения стало то, что у Samsung нет уверенности, что производство электромобилей принесёт ей устойчивую прибыль. Поэтому она намерена сосредоточиться на своих основных направлениях деятельности, включая производство полупроводников и смартфонов, и сотрудничать с партнёрами главным образом по этим направлениям.

«После тщательного анализа и обсуждения с клиентами высшее руководство Samsung пришло к единому мнению, что попытка выхода в сложившийся сегмент электромобилей будет неправильным как с точки зрения прибыльности, так и перспектив работы с клиентами», — сообщил один из источников на условиях анонимности.

Как отметил ресурс, мировой рынок электромобилей уже перенасыщен производителями аккумуляторов и запчастей, имеющих партнёрские отношения с автопроизводителями через совместные предприятия, либо с помощью покупки их долей. К тому же у Samsung мало опыта агрессивного внедрения на быстро развивающиеся рынки.

Добавим, что Samsung больше полагается на производство компонентов для внешних заказчиков, чем на выпуск конечных продуктов. Ранее, в ходе судебного разбирательства Samsung с Apple один из топ-менеджеров южнокорейской компании заявил, что она стремится избежать любого конфликта интересов с имеющимся и потенциальными клиентами. И в этом случае запуск Samsung производства электромобилей может повредить её возможному сотрудничеству с ведущими игроками этого рынка, являющимися её потенциальными клиентами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung готовит смартфон Galaxy M13 5G с 50-Мп камерой
Google и Samsung создали универсальную платформу для синхронизации данных о здоровье и тренировках
Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition с 10,4" экраном 2К
В Норвегии начали устанавливать 360-кВт зарядные станции для электромобилей
Представлен компактный модульный электрогрузовик-платформа ABLE NXT
По прогнозам Rolls-Royce, к 2050 году в эксплуатации будут находиться до 160 тысяч электрических летательных аппаратов
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: samsung, электромобиль
samsung, электромобиль
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 88
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 54
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 14
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 8

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Резервный фонд рухнувших криптовалют Terra и Luna бесследно исчез
Ключевые подробности Arma Reforger раньше времени утекли в Сеть: это Arma 4, которая выйдет на ПК и консолях
В России разработан спутник связи и вещания нового поколения «Эллипс»
В России упразднена правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту
Российский магазин Android-приложений NashStore стал доступен для скачивания
Эксклюзивы PS4 и PS5, мировые хиты и классика: Sony рассказала, что войдёт в библиотеку обновлённой PS Plus 29 мин.
Многие из 100 тыс. популярных сайтов собирают данные из ещё не отправленных пользователями веб-форм 30 мин.
Время загрузки Forspoken на консоли PlayStation 5 составит всего одну секунду 3 ч.
Еженедельный чарт Steam: дополнение Overlord к Stellaris вытеснило Elden Ring, а The Forest вернулась в пятёрку лучших 4 ч.
Intel выпустила графический драйвер Arc Graphics Driver 30.0.101.1732 с поддержкой новых игр и исправлениями ошибок прошлой версии 6 ч.
Видео: авторы Crossfire: Legion рассказали о командирах и юнитах версии в раннем доступе 7 ч.
Израильские СМИ написали о переезде «Яндекса» в Израиль — компания это опровергает 7 ч.
Sega раскрыла продажи игр Sonic, Persona, Yakuza и Total War за прошедший финансовый год 7 ч.
Минцифры хочет смягчить требования для признания софта российским 8 ч.
Российским компаниям грозит дефицит специалистов по информбезопасности 8 ч.
Самая тихая в классе: ASUS представила четырёхслотовую GeForce RTX 3080 с 120-мм вентиляторами Noctua 31 мин.
Samsung отказалась от планов по производству электромобилей собственными силами 45 мин.
Исследование показало, что смарт-часы, включая Apple Watch Series 6, неверно считают сожжённые калории 2 ч.
Boeing повторит попытку испытания космического корабля Starliner 19 мая 2 ч.
Astra Space начнёт проводить космические пуски с территории Великобритании в 2023 году 3 ч.
Nokia и Сиднейский технологический университет создали первую в мире 5G-пивоварню 4 ч.
Правительство упростило ввоз в Россию электронных устройств с шифрованием 5 ч.
Один из крупнейших операторов ЦОД Switch выкуплен частными инвесторами за $11 млрд 5 ч.
Предприятие Tesla в Шанхае будет вынуждено работать в одну смену до начала следующей недели 6 ч.
Продажи автомобилей на новых источниках энергии превысили 2 млн штук за квартал 6 ч.