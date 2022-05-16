Самая тихая в классе: ASUS представила четырёхслотовую GeForce RTX 3080 с 120-мм вентиляторами Noctua

Спустя неделю после утечки изображений графического ускорителя ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition 10GB данная новинка была официально представлена. Как и ASUS GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition старшая модель оснащена очень толстой системой охлаждения с двумя 120-мм вентиляторами NF-A12x25, имеющими функцию полной остановки. Они не вращаются при отсутствии серьёзной нагрузки на графическую подсистему.

В основе ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition 10GB используется графический процессор NVIDIA GA102-202 с 8704 ядрами CUDA, а также 272 текстурными блоками и 96 блоками растеризации. Игровая частота процессора составляет 1785 МГц. Однако чип получил небольшой разгон, поэтому в Boost-режиме его частота составляет 1815 МГц. Карта имеет 10 Гбайт памяти GDDR6X с поддержкой 320-битной шины. Заявлено наличие двойной системы BIOS с тихим и производительным режимами работы.

Набор внешних разъёмов новинки состоит из двух HDMI 2.1 и трёх DisplayPort 1.4a. Также карта получила два 8-контактных разъёма для дополнительного питания. Производитель рекомендует использовать с этим ускорителем блок питания мощностью от 850 Вт.

Новинка базируется на печатной плате от ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming 10GB. По словам ASUS, GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition 10GB — самая тихая видеокарта в своём классе. При низкой скорости вращения вентиляторов показатель её уровня шума не превышает 16,8 дБА. Для сравнения, у обычной версии показатель шума в том же режиме составляет 19,1 дБА.

При автоматической регулировке скорости вентиляторов типичный шум не превышает 21,6 дБА (у обычной видеокарты он равен 26 дБА). При средней скорости работы «вертушек» показатель шума составляет не более 29 дБА (у обычной — 33,4 дБА). При максимальной скорости работы «пропеллеров» шум достигает 33,8 дБА (у обычной версии — 42,4 дБА).

Система охлаждения ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition 10GB не только тихая, но ещё и очень эффективная. При авторежиме работы вентиляторов температура GPU у карты в среднем на 3 градуса ниже, чем у обычной карты, а температура чипов видеопамяти — аж на 14 градусов ниже. При максимальной скорости работы вентиляторов температура GPU выравнивается с конкурентом, однако видеопамять по-прежнему охлаждается лучше — её температура в среднем на 12 градусов ниже. При этом компания отмечает, что в целом система охлаждения ускорителя снижает рабочую температуру памяти до 22 градусов эффективнее, чем решения конкурентов.

Размеры ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition 10GB составляют 306,2 × 144,8 × 82,6 мм. В компьютерном корпусе она займёт четыре слота расширения (официально производитель указывает 4,1 занятых слота).

О стоимости и доступности GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition 10GB компания не сообщила.