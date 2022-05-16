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Кинематографический трейлер файтинга MultiVersus подтвердил ещё двух бойцов и сроки открытой «беты»

Издательство Warner Bros. Games и студия-разработчик Player First Games в преддверии скорого старта закрытой «альфы» представили кинематографический трейлер своего платформенного файтинга MultiVersus.

Источник изображения: Warner Bros. Games

Источник изображения: Warner Bros. Games

Напомним, MultiVersus позволит управлять героями из различных франшиз Warner Bros. и столкнуть их друг с другом. В анонсирующем трейлере создатели показали почти полтора десятка персонажей (потом ещё одного), а сейчас подтвердили ещё двух.

Так, из почти трёхминутного ролика стало известно, что в MultiVersus появится Тасманский дьявол из «Луни Тюнз» и Стальной гигант из одноимённого мультфильма 1999 года выпуска.

Помимо новых персонажей, свежий трейлер MultiVersus демонстрирует сражение уже подтверждённых, включая Шэгги, Бэтмена, Багз Банни и Супермена, а также раскрывает сроки проведения открытого бета-тестирования — июль.

Закрытая «альфа» MultiVersus пройдёт с 19 по 28 мая на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра будет распространяться по условно-бесплатной модели. Релиз ожидается в текущем году.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Xbox, PlayStation,
Теги: multiversus, player first games, warner bros. games, файтинг, платформер
multiversus, player first games, warner bros. games, файтинг, платформер
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