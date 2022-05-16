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Эмитент рухнувшего стейбкоина TerraUSD потратил $3 млрд на его поддержку, но это не помогло

Организация Luna Foundation Guard, созданная для обслуживания и обеспечения стабильности печально известного стейблкоина TerraUSD (UST), объявила, что на прошлой неделе в попытках поддержания стоимости токена был израсходован практически весь имевшийся резерв биткоинов. Согласно имеющимся данным, в распоряжении LFG было более 80 тыс. биткоинов, стоимость которых на прошлой неделе составляла свыше $3 млрд.

Источник изображения: CFOTO / Future Publishing / Getty Images

Источник изображения: CFOTO / Future Publishing / Getty Images

Напомним, TerraUSD представляет собой алгоритмический стейблкоин, привязанный к доллару через криптовалютный токен Luna. Паритет к доллару обеспечивается следующим алгоритмом: когда стоимость монеты опускается ниже $1, происходит выпуск дополнительных токенов Luna, на которые в автоматическом режиме происходит обмен стейблкоинов. Эта процедура продолжается до тех пор, пока курс TerraUSD вновь не поднимается до $1. При этом сам стейблкоин не обеспечен реальными активами, но вместо этого LFG держит в резерве запас биткоинов.

Согласно имеющимся данным, LFG перевела 52 189 биткоинов для «торговли с контрагентом», после того как на прошлой неделе курс TerraUSD упал ниже $1. Позднее организация продала ещё 33 206 биткоинов в последней отчаянной попытке спасти стейблкоин от краха. Однако это не помогло: сейчас TerraUSD торгуется по цене $0,1.

По состоянию на понедельник в резерве LFG осталось всего 313 биткоинов на сумму около $9,3 млн. По данным источника, организация намерена использовать оставшиеся активы, включая другие цифровые токены, для компенсации потерь некоторым владельцам TerraUSD — в первую очередь тем, у кого эта сумма минимальна.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: ust, terra, стейблкоины, криптовалюта
ust, terra, стейблкоины, криптовалюта
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