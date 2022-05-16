Аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners станет частью фестиваля Netflix в следующем месяце

Американский стриминговый гигант Netflix поделился подробностями проведения цифрового фестиваля Geeked Week 2022, в рамках которого, помимо прочего, покажет свой аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners.

Как стало известно, Geeked Week 2022 пройдёт с 6 по 10 июня текущего года, а конкретно Cyberpunk: Edgerunners собираются представить 8-го числа. Это подтвердили в микроблоге самого шоу.

В приуроченном к анонсу двухминутном трейлере Geeked Week 2022 можно заметить несколько (не больше шести) кадров Cyberpunk: Edgerunners, а также подборку фрагментов из других предстоящих шоу Netflix.

Cyberpunk: Edgerunners расскажет о юноше с улиц города будущего, одержимого технологиями и модификациями тела: «Ставки очень высоки, и, чтобы остаться в живых, он становится наёмником вне закона — киберпанком».

Премьера Cyberpunk: Edgerunners ожидается в Netflix на протяжении текущего года. Шоу включает 10 эпизодов. За производство отвечает японская Studio Trigger, а над музыкой трудится композитор Silent Hill Акира Ямаока (Akira Yamaoka).