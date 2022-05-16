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Видео: трейлер вампирского экшена V Rising по случаю завтрашнего выхода в раннем доступе

Шведская студия Stunlock выпустила новый трейлер V Rising — своего вампирского экшена с элементами MMO и выживания. Свежее видео, опубликованное на YouTube-канале IGN, приурочено к скорому появлению проекта в раннем доступе.

Источник изображения: Stunlock Studios

Источник изображения: Stunlock Studios

Экшен V Rising сочетает в себе несколько жанров: RPG, MMO, симулятор выживания и даже hack’n’slash. Игроки выступят в роли вампира, пробудившегося после столетий сна на континенте Вардоран. Им нужно будет заниматься выживанием в замке, прячась там от солнца, других вампиров и существ под управлением ИИ.

Базовая версия V Rising предложит геймерам около 45 часов PvE-контента, множество активностей с осаждением замка, поисками реликвий и многое другое. Сначала в игре будет доступно только четыре региона.

Вампирский экшен V Rising появится в раннем доступе Steam 17 мая.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Симулятор, Приключение,
Теги: v rising, stunlock studios, симулятор выживания, приключение, экшен
v rising, stunlock studios, симулятор выживания, приключение, экшен
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