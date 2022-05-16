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Fall Guys станет условно-бесплатной и выйдет на Xbox со Switch к концу июня

Как и было обещано, 16 мая в 20:00 по московскому времени принадлежащая Epic Games студия Mediatonic устроила «крупнейший анонс» в истории своей многопользовательской аркады Fall Guys: Ultimate Knockout.

Источник изображения: Mediatonic

Источник изображения: Mediatonic

Во-первых, Fall Guys переходит на условно-бесплатную модель. Это произойдёт уже 21 июня. Все, кто приобрёл игру, получат набор «Наследие» с тремя костюмами и бесплатным доступом к премиальному боевому пропуску первого сезона.

Во-вторых, в этот же день Fall Guys: Ultimate Knockout появится на PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, а также в Epic Games Store. Обещают полный кроссплей и перенос прогресса (понадобится учётная запись Epic).

В-третьих, перевод на условно-бесплатную модель и расширение платформенной географии Fall Guys будет сопровождаться крупнейшим обновлением в истории игры, поделиться подробностями которого авторы пока не готовы.

Fall Guys: Ultimate Knockout дебютировала в августе 2020 года на PC (Steam) и PS4. С 21 июня в игре также начнётся первый сезон после перехода на условно-бесплатную модель, который предложит новые уровни, костюмы и дальнейшее развитие геймплея.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Платформер, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: fall guys: ultimate knockout, mediatonic, epic games, аркада, платформер
fall guys: ultimate knockout, mediatonic, epic games, аркада, платформер
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