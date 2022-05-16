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Видео: полноценный гоночный заезд и основы геймплея в новой демонстрации Bloodborne Kart

Ведущий программист Heartstrings Studios Лилит Вальтер (Lilith Walther) представила новый геймплейный ролик и свежие подробности гоночной аркады Bloodborne Kart по мотивам готического экшена Bloodborne.

Источник изображения: Bloodborne Kart

Источник изображения: Bloodborne Kart

Обнародованное видео длится чуть меньше трёх минут и демонстрирует гоночный заезд по трассе Oedon Underpass. Судя по названию ролика, на его создание у разработчика ушло около двух месяцев.

В ходе «Гран-при» пользователям предстоит уходить в занос (генерирует пули для ускорения), сбивать рядовых врагов (повышает скорость) и ускоряться за счёт соперников (для этого нужно совершить рывок в подстреленного оппонента).

Вальтер отмечает, что планирует для Bloodborne Kart короткую одиночную кампанию и режим разделённого экрана, дополнительных гонщиков и транспортные средства, а также улучшение искусственного интеллекта.

Релиз Bloodborne Kart ожидается на ПК тогда, когда игра «будет готова». Проект выполнен в стиле Bloodborne PSX — неофициального демейка Bloodborne, также разработанного командой Вальтер.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Гонки,
Теги: bloodborne kart, heartstrings studios, гоночная игра, аркада
bloodborne kart, heartstrings studios, гоночная игра, аркада
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