Видео: полноценный гоночный заезд и основы геймплея в новой демонстрации Bloodborne Kart

Ведущий программист Heartstrings Studios Лилит Вальтер (Lilith Walther) представила новый геймплейный ролик и свежие подробности гоночной аркады Bloodborne Kart по мотивам готического экшена Bloodborne.

Обнародованное видео длится чуть меньше трёх минут и демонстрирует гоночный заезд по трассе Oedon Underpass. Судя по названию ролика, на его создание у разработчика ушло около двух месяцев.

В ходе «Гран-при» пользователям предстоит уходить в занос (генерирует пули для ускорения), сбивать рядовых врагов (повышает скорость) и ускоряться за счёт соперников (для этого нужно совершить рывок в подстреленного оппонента).

Вальтер отмечает, что планирует для Bloodborne Kart короткую одиночную кампанию и режим разделённого экрана, дополнительных гонщиков и транспортные средства, а также улучшение искусственного интеллекта.

Релиз Bloodborne Kart ожидается на ПК тогда, когда игра «будет готова». Проект выполнен в стиле Bloodborne PSX — неофициального демейка Bloodborne, также разработанного командой Вальтер.