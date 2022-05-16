Разрабатываемый VK магазин приложений получит название RuStore

По сообщениям сетевых источников, российский магазин приложений, основным разработчиком которого является холдинг VK, будет называться RuStore. По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», VK подал заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков.

VK подал заявки на регистрацию товарного знака RuStore и нескольких вариантов логотипа в конце апреля. Вместе с этим интернет-холдинг зарегистрировал домен rustore.ru. По данным источника платформа начнёт функционировать уже в этом месяце.

«RuStore — это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнёрстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России. Все подробности расскажем на пресс-брифинге на Российском интернет форуме», — сообщил представитель пресс-службы Минцифры.

Напомним, ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что разработкой магазина приложений занимаются крупные отечественные IT-компании во главе с VK без привлечения бюджетных средств. Также сообщалось, что бета-версия магазина приложений для устройств на базе Android будет запущена до конца мая.

В соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина, Минцифры должно до 1 июня обеспечить завершение разработки российского магазина приложений для мобильных устройств на базе Android. Необходимость в этом возникла из-за санкций, на фоне которых платформы Apple App Store и Google Play Маркет уже ввели ряд ограничений на российском рынке, и не исключается, что в дальнейшем они будут ужесточаться.

Другой российский магазин Android-приложений — NashStore, который разрабатывает АНО "Цифровые платформы", уже стал доступен сегодня.