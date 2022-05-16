NVIDIA выпустила обновлённый драйвер 473.47 WHQL для видеокарт на архитектуре Kepler

Десять лет назад компания NVIDIA представила архитектуру Kepler на основе 28-нм техпроцесса компании TSMC. Архитектура использовалась для производства нескольких поколений графических ускорителей, и сегодня NVIDIA выпустила для них драйвер версии 473.47 WHQL с патчами безопасности.

Обновление не добавляет никаких игровых оптимизаций и не вносит поддержку каких-либо функций видеокартам на архитектуре Kepler. Его единственная задача — защита от общеизвестных уязвимостей информационной безопасности (CVE). Эти уязвимости получили оценку от 4,1 балла до 8,5. Иными словами, некоторые из них действительно опасные. Патч исправляет различные проблемы, связанные с возможностью заблокировать работу устройства, удалённо запустить исполнение вредоносного кода, получить доступ с высокими правами, изменять информацию и так далее. Таким образом компания NVIDIA продолжает держать обещание о поддержке архитектуры Kepler до 2024 года.

Обновление GeForce Security Update Driver 473.47 WHQL предназначено для следующих видеокарт:

GeForce 600-й серии: GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630;

GeFoce 700-й серии: GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710;

GeForce класса Titan: GeForce GTX Titan, GeForce GTX Titan Black, GeForce GTX Titan Z.

Загрузить обновление GeForce Security Update Driver 473.47 WHQL можно с официального сайта компании.