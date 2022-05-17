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Илон Маск признался, что снижение цены покупки Twitter не исключается

Принято считать, что истинным мотивом приостановки оформления сделки по покупке Twitter для Илона Маска (Elon Musk) является стремление снизить цену, которую он сам же назначил ранее — $44 млрд. На этой неделе миллиардер признался, что действительно не исключает возможности покупки активов Twitter по более низкой цене.

Источник изображения: Andrew Harrer, Bloomberg

Источник изображения: Andrew Harrer, Bloomberg

Интригующее заявление было сделано главой Tesla и SpaceX на закрытой конференции в Майами, где он присутствовал посредством видеоконференцсвязи. Сперва он продолжил развивать мысль о том, что фиктивные учётные записи и боты могут представлять не менее 20 % активной пользовательской базы Twitter, а затем и вовсе заявил, что эта доля может достигать 90 %. Для него, как для инвестора, реальное количество активных учётных записей важно с точки зрения оценки перспектив монетизации социальной сети. Руководство Twitter утверждает, что доля сомнительных и используемых для распространения рекламы учётных записей не превышает 5 %, но теперь очевидно, что Маск с такой оценкой согласиться не готов.

Акции Twitter на фоне подобных заявлений продолжили своё падение, снизившись в цене на 8,18 % и растеряв весь прирост, достигнутый после первичного раскрытия Илоном Маском информации о наличии у него 9,2 % акций Twitter и намерений выкупить с рынка все остальные. Если заявленная им цена выкупа составляет $54,2 за акцию, то сейчас курс не превышает $37,39. Такая динамика даёт миллиардеру определённые основания настаивать на снижении цены сделки, но юридически не позволяет отказаться от своего предложения в одностороннем порядке без выплаты многомиллиардной компенсации второй стороне.

Хотя некоторые аналитики считают, что вероятность оформления сделки на первоначальных условиях не превышает 20 %, текущие котировки акций Twitter указывают на веру инвесторов в благополучный исход при условии снижения цены выкупа. По крайней мере, об этом говорит тот факт, что курс акций компании снизился не так сильно, как индекс NASDAQ в целом.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: twitter, илон маск, сделка, акции, аналитика
twitter, илон маск, сделка, акции, аналитика
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