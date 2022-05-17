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Запуск Kerbal Space Program 2 перенесли в третий раз — теперь на 2023 год

Издательство Private Division и студия-разработчик Intercept Games объявили об очередном переносе своего космического симулятора Kerbal Space Program 2 на более поздний срок.

Источник изображения: Private Division

Источник изображения: Private Division

Напомним, изначально премьера Kerbal Space Program 2 ожидалась весной 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 релиз сперва отложили на осень 2021-го, а затем вовсе на 2022-й.

Как стало известно, отныне Kerbal Space Program 2 планируется к запуску в начале 2023 года на PC (Steam) и затем на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Дополнительное время пойдёт на оптимизацию игры и обогащение её контентом.

«Мы создаём невероятно сложную с технологической точки зрения игру. И мы собрали команду увлечённых, талантливых людей для достижения этой цели. Но мы также установили себе очень высокую планку качества», — объяснил творческий руководитель Нейт Симпсон (Nate Simpson).

В Kerbal Space Program 2 игроку необходимо создать собственную космическую программу: строить и запускать корабли, основывать колонии, отправляться в межзвёздные путешествия и «постигать тайны галактики».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: kerbal space program 2, intercept games, private division, космический симулятор
kerbal space program 2, intercept games, private division, космический симулятор
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