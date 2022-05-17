Посвящённые НЛО слушания пройдут сегодня в Конгрессе США с трансляцией в прямом эфире

Сегодня, 17 мая, в 16:00 по московскому времени в Конгрессе США пройдут публичные слушания, посвящённые докладам о т.н. «неопознанных воздушных феноменах» (UAP) — термин пришёл на смену привычному «неопознанные летающие объекты» (UFO). Перед конгрессменами выступят высокопоставленные представители Пентагона и разведки ВМС.

В прошлом году Управление директора национальной разведки США представило в Конгресс предварительный доклад, в котором рассказывалось об успехах, достигнутых специальным подразделением, занятым изучением феномена UAP. Доклад стал основой для сегодняшних слушаний, которые пройдут на платформе Субкомитета по контртерроризму, контраразведке и противодействию распространению оружия Комитета по разведке Конгресса США. С 17:00 МСК любой желающий сможет ознакомиться с ходом слушаний на YouTube в прямом эфире.

Закон об ассигнованиях на национальную оборону потребовал создания постоянного ведомства для сбора информации об НЛО. В документе также предусмотрены ежегодный доклад и брифинги в конгрессе каждые полгода.

В слушаниях будут участвовать два важных представителя силовых ведомств страны — заместитель министра обороны США по вопросам разведки и безопасности Рональд Молтри (Ronald Moultrie) и заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брей (Scott Bray).