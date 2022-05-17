Посвящённые НЛО слушания пройдут сегодня в Конгрессе США с трансляцией в прямом эфире

Сегодня, 17 мая, в 16:00 по московскому времени в Конгрессе США пройдут публичные слушания, посвящённые докладам о т.н. «неопознанных воздушных феноменах» (UAP) — термин пришёл на смену привычному «неопознанные летающие объекты» (UFO). Перед конгрессменами выступят высокопоставленные представители Пентагона и разведки ВМС.
В прошлом году Управление директора национальной разведки США представило в Конгресс предварительный доклад, в котором рассказывалось об успехах, достигнутых специальным подразделением, занятым изучением феномена UAP. Доклад стал основой для сегодняшних слушаний, которые пройдут на платформе Субкомитета по контртерроризму, контраразведке и противодействию распространению оружия Комитета по разведке Конгресса США. С 17:00 МСК любой желающий сможет ознакомиться с ходом слушаний на YouTube в прямом эфире.
Закон об ассигнованиях на национальную оборону потребовал создания постоянного ведомства для сбора информации об НЛО. В документе также предусмотрены ежегодный доклад и брифинги в конгрессе каждые полгода.
В слушаниях будут участвовать два важных представителя силовых ведомств страны — заместитель министра обороны США по вопросам разведки и безопасности Рональд Молтри (Ronald Moultrie) и заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брей (Scott Bray).
Под руководством Молтри было создано специальное подразделение Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), которое и курирует вопросы, связанные с наблюдениями и изучениями НЛО. Присутствие Брея также имеет важное значение, поскольку именно пилоты ВМС довольно часто регистрируют факты наблюдений НЛО в последние два десятилетия.
По мнению конгрессменов, слушания «дадут американским людям возможность узнать, что известно о подобных инцидентах». Впрочем, многие эксперты настроены весьма скептически. По их словам, подобные слушания уже проводились 54 года назад и никакой сенсационной информации в их ходе не было обнародовано — скорее всего, речь будет идти о вопросах вроде протоколов действий ответственных лиц, всевозможных согласованиях и других подобных темах. Об этом косвенно свидетельствует готовность вести прямую трансляцию слушаний на YouTube — при желании конгрессменов США поделиться действительно значимой информацией, вряд ли кто-нибудь проводил бы что-то подобное.
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