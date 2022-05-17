3DNews Новости Software PlayStation Fall Guys пропадёт из Steam с переходом ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Fall Guys пропадёт из Steam с переходом игры на условно-бесплатную модель, хотя разработчики обещали иное

Принадлежащая Epic Games студия Mediatonic рассказала о сокращении списка целевых платформ своей многопользовательской аркады Fall Guys: Ultimate Knockout после перехода игры на условно-бесплатную модель распространения.

Источник изображений: Mediatonic

Источник изображений: Mediatonic

Как стало известно, с выходом условно-бесплатной версии Fall Guys: Ultimate Knockout пропадёт из сервиса цифровой дистрибуции Steam и будет недоступна для загрузки и покупки новым пользователям.

Другими словами, уже имеющие Fall Guys: Ultimate Knockout в цифровом магазине Valve продолжат получать обновления, а всем, кто захочет приобщиться к игре на ПК, придётся скачивать её из Epic Games Store.

Напомним, аналогичная ситуация произошла с Rocket League — другой приобретённой Epic Games мультиплеерной забавой, которая после перехода на условно-бесплатную модель ушла из Steam.

В отличие от того случая, впрочем, весной 2021 года при продаже студии Epic Games в Mediatonic обещали, что Fall Guys: Ultimate Knockout в результате этой ситуации из каталога Steam не пропадёт.

«Главное, что где бы вы ни играли в Fall Guys (включая Steam), вы по-прежнему сможете запускать игру и сломя голову нестись к победе на любых платформах», — уверяют создатели проекта.

Переход Fall Guys: Ultimate Knockout на условно-бесплатную модель случится 21 июня. В этот же день игра появится на PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, а также в Epic Games Store. Сейчас проект доступен в Steam и на PS4.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Fall Guys станет условно-бесплатной и выйдет на Xbox со Switch к концу июня
Авторы Fall Guys опубликовали тизер «крупнейшего анонса» в истории игры
Полноценный кроссплей и новый режим: для Fall Guys выпустили крупный межсезонный патч
26 мая Age of Empires III: Definitive Edition получит цивилизации Италии и Мальты, два новых режима и первые исторические карты
Историческая 4X-стратегия Old World в следующем месяце получит поддержку русского языка
Скоро Diablo III исполнится 10 лет — аудитория игры превысила 65 млн человек
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Платформер, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: fall guys: ultimate knockout, mediatonic, epic games, аркада, платформер
fall guys: ultimate knockout, mediatonic, epic games, аркада, платформер
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 67
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 15
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 9
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 8

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российский магазин Android-приложений NashStore стал доступен для скачивания
MSI выпустила игровой ноутбук с ускорителем GeForce RTX 3050 за $750
Инсайдер назвал точную дату презентации Call of Duty: Modern Warfare 2
Исследование показало, что смарт-часы, включая Apple Watch Series 6, неверно считают сожжённые калории
Прогноз Gartner говорит о грядущем обострении конкуренции на рынке HDD и SSD
Tiny Tina’s Wonderlands показала лучший старт для новой франшизы 2K за последние годы 44 мин.
Разработчик The Legend of Zelda: Skyward Sword HD опроверг слухи о Switch-версии Twilight Princess 2 ч.
В новом финансовом отчёте Take-Two углядели указание на перенос мобильной версии сборника ремастеров GTA 2 ч.
Fall Guys пропадёт из Steam с переходом игры на условно-бесплатную модель, хотя разработчики обещали иное 2 ч.
Запуск Kerbal Space Program 2 перенесли в третий раз — теперь на 2023 год 2 ч.
Разработчики психоделического хоррора The Chant отказались от версий для PS4 и Xbox One 2 ч.
Разрабатываемый VK магазин приложений получит название RuStore 12 ч.
Видео: полноценный гоночный заезд и основы геймплея в новой демонстрации Bloodborne Kart 13 ч.
Fall Guys станет условно-бесплатной и выйдет на Xbox со Switch к концу июня 14 ч.
Слухи: Konami выпустит интерактивный тизер новой полноценной Silent Hill и цикл коротких историй из мира серии 14 ч.
Советы по выбору электросамоката с партнёрами 3DNews 3 мин.
Acer Electric Scooter ES Series 3 — надёжный складной электросамокат 3 мин.
Электросамокат Shorner X5 PRO с защитой от пыли и влаги IP 65 4 мин.
Acer Electric Scooter ES Series 1 — компактный надёжный электросамокат 4 мин.
В России построят завод по производству материнских плат за 2 млрд рублей 13 мин.
В развитию электроники в России могут привлечь потребителей — власти предложили ввести утильсбор 17 мин.
Передовую электронику на перовскитах поможет выпускать вода 27 мин.
Cadillac Lyriq начнёт поставляться этим летом по цене от $62 990 34 мин.
Представитель Роскосмоса допустил возможность эксплуатации МКС после 2024 года 2 ч.
Uber начнёт осуществлять роботизированную доставку еды в Калифорнии 2 ч.