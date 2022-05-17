Fall Guys пропадёт из Steam с переходом игры на условно-бесплатную модель, хотя разработчики обещали иное

Принадлежащая Epic Games студия Mediatonic рассказала о сокращении списка целевых платформ своей многопользовательской аркады Fall Guys: Ultimate Knockout после перехода игры на условно-бесплатную модель распространения.

Как стало известно, с выходом условно-бесплатной версии Fall Guys: Ultimate Knockout пропадёт из сервиса цифровой дистрибуции Steam и будет недоступна для загрузки и покупки новым пользователям.

Другими словами, уже имеющие Fall Guys: Ultimate Knockout в цифровом магазине Valve продолжат получать обновления, а всем, кто захочет приобщиться к игре на ПК, придётся скачивать её из Epic Games Store.

Напомним, аналогичная ситуация произошла с Rocket League — другой приобретённой Epic Games мультиплеерной забавой, которая после перехода на условно-бесплатную модель ушла из Steam.

В отличие от того случая, впрочем, весной 2021 года при продаже студии Epic Games в Mediatonic обещали, что Fall Guys: Ultimate Knockout в результате этой ситуации из каталога Steam не пропадёт.

«Главное, что где бы вы ни играли в Fall Guys (включая Steam), вы по-прежнему сможете запускать игру и сломя голову нестись к победе на любых платформах», — уверяют создатели проекта.

Переход Fall Guys: Ultimate Knockout на условно-бесплатную модель случится 21 июня. В этот же день игра появится на PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, а также в Epic Games Store. Сейчас проект доступен в Steam и на PS4.