Uber начнёт осуществлять роботизированную доставку еды в Калифорнии

Uber Technologies заявила в понедельник о запуске пилотных сервисов доставки с помощью автономных транспортных средств в двух калифорнийских городах. Кроме того, компания добавит карту электрических зарядных станций в глобальную версию приложения для водителей.

Анонс состоялся в рамках ежегодного мероприятия Uber, отчитывающейся об изменениях в механизмах транспортировки граждан и доставки еды, включая обновления приложений. Один из вариантов сервиса будет использовать автономные автомобили, другой — небольших роботов, передвигающихся по тротуарам. Об сервиса будут доступны пользователям Uber Eats в калифорнийских Санта-Монике и западном Голливуде.

Пилотный проект, связанный с автономными автомобилями, реализуется совместно с компанией Motional, находящейся в совместной собственности Hyundai и Aptiv. Роботы для тротуаров предоставляются компанией Serve Robotics, связанной с компанией доставки Postmates, приобретённой Uber в 2020 году.

В тот и другом случае сервис внимательно контролируется людьми-операторами и, по данным Uber, пройдёт некоторое время до более масштабного внедрения технологий. Пока в США действует очень мало проектов полностью автоматических систем вождения.

В понедельник Uber также сообщила о выпуске этим летом карты с указанием местоположений электрических зарядных станций в своём приложении для водителей. Позже на карту будут нанесены и зарядные станции со всего мира. Ожидается, что это будет способствовать переходу водителей на электромобили. В самой Uber планируют использовать на своей платформе только электрические транспортные средства в США, Канаде и Европе к 2030 году, а отсутствие необходимого количества зарядных станций называется одним из главных препятствий на пути к распространению технологии.