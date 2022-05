Разработчик The Legend of Zelda: Skyward Sword HD опроверг слухи о Switch-версии Twilight Princess

Генеральный исполнительный директор Tantalus Media Том Краго (Tom Crago) в недавнем подкасте Fragments of Silicon прокомментировал слухи о возможной Switch-версии The Legend of Zelda: Twilight Princess.

Напомним, незадолго до релиза The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, над которой работала Tantalus Media, по Сети поползли слухи, что Nintendo готовит для своей гибридной консоли переиздания The Wind Waker и Twilight Princess.

По словам Краго, Tantalus Media с удовольствием бы взялась за Switch-версию Twilight Princess (студия выпустила ремастер игры на Wii U), однако Nintendo её взяться за проект не просила.

«Мы, конечно бы, с удовольствием, но [перевыпуск Twilight Princess на Switch] сейчас у Nintendo не в приоритете. По крайней, в наших с ней разговорах», — цитирует Краго портал Nintendo Everything.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD вышла в июле 2021-го на Nintendo Switch. Краго заявил, что на разработку переиздания ушло полтора года — наибольшие трудности команде доставила адаптация управления с Wii.