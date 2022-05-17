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Представитель Роскосмоса допустил возможность эксплуатации МКС после 2024 года

По словам исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалёва, не исключено использование Международной космической станции (МКС) и после 2024 года, после окончания ранее утверждённого срока её службы.

Источник изображения: flflflflfl/pixabay.com

Источник изображения: flflflflfl/pixabay.com

Как сообщают «Известия», сейчас обсуждаются разные варианты эксплуатации МКС. Изначально станция создавалась с гарантированным сроком службы 15 лет, до 2013 года, но это срок неоднократно продлевался. В частности, в 2020 году он продлён до 2024 года и, по мнению Крикалёва, у станции ещё есть запас прочности.

По словам представителя Роскосмоса гарантийный срок не стоит путать с максимальным предельным сроком эксплуатации. Гарантийный срок работы станции «Мир» составлял пять лет, а её эксплуатация продлилась 15, и обычные автомобили могут эксплуатироваться и в несколько раз дольше гарантийного срока. Исполнительный директор подчеркнул, что концепция новой станции ещё не определена — обсуждается как её создание «с нуля», так и пристройка новых модулей к МКС с последующей расстыковкой, окончательно решение будет принято «ближе к 2024 году».

Стоит помнить, что в апреле прошлого года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал о том, что состояние МКС «оставляет желать лучшего» и Россия может сосредоточиться на строительстве собственной космической станции. В частности, Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставили задачу подготовить первый модуль новой отечественной станции к 2025 году.

Тем не менее, по словам Крикалёва, «важно услышать доводы инженеров, техников, учёных, научно-технических советов. Окончательное решение зависит от приоритетов, которые мы выберем. В 1980-1990-е годы звучали рассуждения вроде "давайте вообще прекратим пилотируемую программу", "давайте вообще прекратим развитие космонавтики и будем делать колбасу за эти деньги". Это повторяется сейчас, мы находимся на новом витке подобных доводов».

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, на острие науки, космос,
Теги: космос, мкс, роскосмос
космос, мкс, роскосмос
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