Tiny Tina’s Wonderlands показала лучший старт для новой франшизы 2K за последние годы

Издательство Take-Two Interactive в рамках отчёта за четвёртый квартал прошедшего фискального года поделилось информацией о новых успехах игр по своим главным франшизам.

Как стало известно, суммарные продажи Grand Theft Auto V превысили 165 млн копий (160 млн по итогам предыдущего квартала), тогда как Red Dead Redemption 2 достигла 44 млн копий (43 млн).

Продажи игр серий Red Dead Redemption превысили 67 млн копий (65 млн), NBA 2K — 123 млн (121 млн), Borderlands — 75 млн (74 млн), Sid Meier’s Civilization — 62 млн (61 млн). Показатель BioShock (39 млн) за три месяца не изменился.

Что касается недавних релизов, то фэнтезийный лутер-шутер Tiny Tina’s Wonderlands стартовал лучше всех других новых франшиз 2K за последние несколько лет. Аудитория проекта насчитывает 30 % человек, в Borderlands до этого не игравших.

Результаты самой Take-Two Interactive в четвёртом квартале превзошли её же ожидания: выручка выросла на 11 % до $930 млн (4 % и $3,51 млрд за весь год), а прибыль снизилась на 49 % до $111 млн (29 % и $418 млн).