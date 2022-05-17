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Tiny Tina’s Wonderlands показала лучший старт для новой франшизы 2K за последние годы

Издательство Take-Two Interactive в рамках отчёта за четвёртый квартал прошедшего фискального года поделилось информацией о новых успехах игр по своим главным франшизам.

Источник изображений: Take-Two Interactive

Источник изображений: Take-Two Interactive

Как стало известно, суммарные продажи Grand Theft Auto V превысили 165 млн копий (160 млн по итогам предыдущего квартала), тогда как Red Dead Redemption 2 достигла 44 млн копий (43 млн).

Продажи игр серий Red Dead Redemption превысили 67 млн копий (65 млн), NBA 2K — 123 млн (121 млн), Borderlands — 75 млн (74 млн), Sid Meier’s Civilization — 62 млн (61 млн). Показатель BioShock (39 млн) за три месяца не изменился.

По всему миру к настоящему моменту продано более 375 млн копий игр GTA

По всему миру к настоящему моменту продано более 375 млн копий игр GTA

Что касается недавних релизов, то фэнтезийный лутер-шутер Tiny Tina’s Wonderlands стартовал лучше всех других новых франшиз 2K за последние несколько лет. Аудитория проекта насчитывает 30 % человек, в Borderlands до этого не игравших.

Результаты самой Take-Two Interactive в четвёртом квартале превзошли её же ожидания: выручка выросла на 11 % до $930 млн (4 % и $3,51 млрд за весь год), а прибыль снизилась на 49 % до $111 млн (29 % и $418 млн).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: grand theft auto v, tiny tina’s wonderlands, take-two interactive, экшен, лутер-шутер, продажи игр
grand theft auto v, tiny tina’s wonderlands, take-two interactive, экшен, лутер-шутер, продажи игр
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