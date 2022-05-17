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В развитию электроники в России могут привлечь потребителей — власти предложили ввести утильсбор

Премьер-министр России Михаил Мишустин согласовал новейшую версию нацпроекта по развитию электронной промышленности страны с профильными министерствами и вице-премьерами. Как сообщает «Коммерсант», нагрузка на бюджет может быть снижена за счёт введения утилизационного сбора на радиоэлектронику. А заплатят его потребители, сбор выключат в цену продуктов. Тем не менее, против этого выступают представители крупнейших компаний отрасли.

Источник изображения: Mariakray/pixabay.com

Источник изображения: Mariakray/pixabay.com

Как сообщает «Коммерсант», реализация проекта должна была обойтись в 3,2 трлн руб. до 2030 года. В последней версии, предположительно одобренной Михаилом Мишустиным 12 мая, расходы могут быть снижены до 2,74 трлн руб. — об этом сообщил источник в правительстве. 940,7 млрд руб. должны выделить непосредственно из бюджета, ещё 901,6 млрд руб. дополнительно и 904 млрд — привлечь из внебюджетных источников.

Всего национальный проект предусматривает реализацию четырёх проектов федерального масштаба:

  • «Развитие технологий производства электроники» (247,2 млрд руб.);
  • «Подготовка кадров» (443 млрд руб.);
  • «Развитие инфраструктуры производства гражданской электроники» (880,7 млрд руб.);
  • «Прикладные исследования, разработка и внедрение» (1,174 трлн руб.).

При этом в качестве источников финансирование называются как плата за маркировку товаров, так и введение утилизационного сбора на электронику. Утверждается, что разработку документа курировали замглавы Минцифры Андрей Заренин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко. По словам представителя Юрия Борисова, документ находится на утверждении у Мишустина.

Эксперимент по маркировке электроники должен пройти с 1 июля 2022 года по 31 августа 2023 года. Маркировка предусмотрена для трансформаторов, коммутаторов, вилок, розеток, пультов, панелей, консолей, ламп, светильников, диодов, транзисторов, гирлянд, проекторов и других изделий. Хотя утилизационный сбор в документе не упоминается, по слухам, идея обсуждается с 2021 года. Похожий сбор в той или иной степени уже действует в автомобильной промышленности и зависит от уровня локализации производства.

Ожидается, что в число облагаемых утильсбором товаров может попасть в том числе и потребительская электроника и вычислительная техника. Известно, что Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят крупнейшие вендоры и ретейлеры, выступает категорически против инициативы — не только потому, что это увеличит конечную розничную цену, но и потому, что утилизационный сбор в соответствии с его названием должен тратиться на утилизацию электроники, а не на финансирование других проектов.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники, российская наука и промышленность,
Теги: электроника, россия
электроника, россия
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