В России построят завод по производству материнских плат за 2 млрд рублей

Стало известно о намерении правительства Татарстана инвестировать 2 млрд рублей в строительство нового завода по производству материнских плат. Ожидается, что на начальном этапе предприятие будет выпускать 300 тыс. изделий в год. Об этом пишет издание CNews со ссылкой на слова главы Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина.

Согласно имеющимся данным, новый завод расположится на площади в 200 тыс. м² в особой экономической зоне в Лаишевском районе строящегося под Казанью города Иннополис. Предполагается, что в перспективе предприятие сможет выпускать до 1 млн материнских плат ежегодно. Отмечается, что данный проект уже обсуждался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и в настоящее время он находится на стадии выбора земельного участка и проектирования завода.

Проект по строительству завода по производству материнских плат разрабатывался совместно с International Computers Limited, российской IT-компанией с головным офисом в Казани. На сайте ICL сказано, что компания занимается разработкой вычислительной техники, консалтингом, созданием приложений, а также предоставлением услуг по виртуализации и облачным вычислениям. Компания основана в 1991 году как совместное предприятие Казанского производственного объединения вычислительных систем и британской International Computers Limited.

Среди уже существующих отечественных производителей материнских плат источник выделяет нижегородскую компанию «Рикор», основное направление деятельности которой связано с производством серверных плат на базе процессоров Intel. Производственной базой «Рикор» является «Арзамасский завод радиодеталей», на котором и выпускаются все комплектующие для вычислительной техники компании. Кроме того, «Рикор» ведёт разработку изделий с использованием отечественных процессоров «Байкал».