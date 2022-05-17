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Передовую электронику на перовскитах поможет выпускать вода

Перспективный для выпуска передовой электроники полупроводник перовскит простой в производстве, но требует для этого особых условий. Навредить росту кристаллов перовскита может обычная вода из воздуха, что заставляет растить его в азотной среде. Учёные из Австралии смогли решить эту проблему и ещё сильнее упростили техпроцессы получения перовскитных материалов с заданными свойствами для светодиодов, фотопанелей, датчиков и многого другого.

Источник изображения: excitonscience.com

Источник изображения: excitonscience.com

Учёные из филиалов Университета Мельбурна разобрались с влиянием воды на рост кристаллов перовскита. Выяснилось, что изменяя соотношение воды и растворителя на ранних стадиях процесса можно выращивать различные типы кристаллов перовскита со структурой, подходящей для различных целей. В частности, учёные смогли регулировать ширину запрещённой зоны перовскитов, что в корне изменяло электрические характеристики материала.

Ведущий автор работы Циндун Лин (Qingdong Lin), аспирант Университета Монаша, сказал: «Теперь мы понимаем внутреннюю механику и функции воды в растворе прекурсоров. Благодаря этому мы сможем в дальнейшем использовать воду для управления процессом кристаллизации».

Для доказательства своей концепции учёные сделали из выращенного «на воде» перовскита рентгеновские датчики и сравнили их с лучшими коммерческими образцами перовскитных датчиков на кристаллах, выращенных сухим способом. Опытные датчики оказались не хуже коммерческих образцов на фоне значительного упрощения и удешевления производства перовскитных материалов для них.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, разработка и производство электроники,
Теги: производство микросхем, материалы, перовскит
производство микросхем, материалы, перовскит
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