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Илон Маск готов продать часть акций SpaceX для финансирования сделки с Twitter

Первоначально Илону Маску (Elon Musk) удалось привлечь около $12,5 млрд заёмных средств под залог имеющихся у него акций Tesla, когда он занялся поиском финансов для выкупа Twitter. В дальнейшем он предпринимал усилия по снижению кредитной нагрузки на сделку. Источники теперь сообщают, что Маск готов продать часть принадлежащих ему акций SpaceX для улучшения условий финансирования сделки с Twitter.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Напомним, глава Tesla успел продать акций Tesla на сумму около $8,5 млрд, а также привлёк партнёров к финансированию приобретения активов Twitter, но структура привлекаемых средств постоянно меняется, миллиардер ищет более выгодные условия финансирования. Фактически, под залог акций Tesla глава компании готов привлечь около $6,25 млрд, но стремится максимально снизить долю средств с такой схемой обеспечения.

По информации New York Post, Илон Маск собирается привлечь от 2 до 4 млрд долларов США через инвестиционные компании и хедж-фонды, обещая им возможность в будущем конвертировать суммы задолженности в акции Twitter по выгодному курсу. Morgan Stanley готова предоставить Маску до $3 млрд под 12 % годовых, что не очень выгодно, хотя в этом случае заёмщику не придётся закладывать акции Tesla.

По всей видимости, теперь глава SpaceX готов проститься с частью принадлежащих ему акций этой аэрокосмической компании. Маск владеет 44 % акций SpaceX, её рыночная капитализация после последнего привлечения средств в сумме $337 млн оценивается в $125 млрд. Глава SpaceX готов продать часть принадлежащим ему акций по цене $70 за штуку частным инвесторам, которые уже уведомлены о соответствующих намерениях. Получение средств таким способом представляется Маску более выгодным, чем увеличение кредитной нагрузки.

К слову, эксперты считают, что возможное снижение цены покупки Twitter не особо что-то изменит для Маска, поскольку доступный ему объём заимствованных средств пропорционально будет уменьшаться, ведь кредиторы трезво оценивают капитализацию социальной сети в свете новых событий. На этой неделе миллиардер заявил, что не исключает возможности пересмотра цены сделки с Twitter в сторону снижения. Первоначально он хотел отдать за компанию около $44 млрд, исходя из стоимости одной акции $54,2.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, космос, финансовые новости и аналитика, слухи,
Теги: илон маск, spacex, twitter, акции, финансы
илон маск, spacex, twitter, акции, финансы
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