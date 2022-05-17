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ASUS представила монитор ROG Strix XG27AQM EVA Edition в стиле аниме Evangelion

Не так давно компания ASUS анонсировала графический ускоритель GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA Edition и материнскую плату ROG Maximus Z690 Hero по мотивам японского аниме Evangelion. А теперь представлен игровой монитор ROG Strix XG27AQM EVA Edition в том же стиле.

Источник изображений: ASUS

Источник изображений: ASUS

Устройство имеет размер 27 дюймов по диагонали и обладает разрешением WQHD — 2560 × 1440 точек. Время отклика равно 1 мс (MPRT), а частота обновления достигает 270 Гц. Говорится о поддержке HDR10.

Монитор оформлен в фиолетовом и зелёном цветах. Такое исполнение отражает цвет боевой человекоподобной машины «Евангелион-1», которая фигурируют в одноимённом аниме-сериале.

Пиковая яркость составляет 400 кд/м2, контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Есть по два интерфейса DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, порты USB 3.2 Gen 1 Type-A и стандартное аудиогнездо.

Подставка позволяет менять высоту экрана по отношению к поверхности стола, поворачивать и наклонять дисплей. Информации об ориентировочной цене пока нет.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: asus, монитор, игровой монитор
asus, монитор, игровой монитор
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