Слухи: приквел Mafia расскажет о становлении одного из ключевых персонажей первой части

Ведущий подкаста XboxEra Ник Бейкер (Nick Baker), также известный под псевдонимом Shpeshal Nick, в рамках недавнего выпуска поделился якобы инсайдерскими сведениями о следующей части серии криминальных боевиков Mafia.

Напомним, о старте разработки новой Mafia в студии Hangar 13 со ссылкой на свои источники в первых числах мая рассказал портал Kotaku. Игра получила кодовое название Nero и позиционируется в качестве приквела к основной трилогии.

По словам Бейкера, события Nero развернутся в Сицилии на стыке XIX и XX веков, а главная роль в новой истории будет отведена Эннио Сальери — дону преступного клана, к которому присоединяется главный герой первой Mafia.

Бейкер также заявил, что вдобавок к становлению дона Сальери сюжет расскажет о приключениях его семьи. Кроме того, игра якобы станет более линейной, чем Mafia 3, и в этом аспекте будет напоминать первые две части.

По неподтверждённой информации, разработка Nero находится на раннем этапе. Проект создаётся на Unreal Engine 5 и пока официально не анонсирован. Когда ждать релиз, неизвестно.