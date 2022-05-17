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BOE показала 17,3-дюймовый гибкий дисплей для ноутбуков

Компания BOE Technology, один из крупнейших в мире поставщиков LCD-дисплеев, продемонстрировала гибкий экран AMOLED, предназначенный для использования в портативных компьютерах.

Источник изображений: Gizmochina

Источник изображений: Gizmochina

Новинка имеет размер 17,3 дюйма по диагонали. Говорится, что на сегодняшний день это самая крупная панель в своём классе. Поддерживается сенсорное управление при помощи специального пера.

Для экрана заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Разрешение составляет 2560 × 1920 точек при соотношении сторон 4:3. Говорится о 10-битной глубине цвета и поддержке технологии HDR500.

BOE сообщила, что новый гибкий дисплей F-OLED будет поставляться компании ASUS для установки в портативный компьютер ZenBook 17 Fold. Это устройство выйдет на рынок позднее в текущем году.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: boe, дисплей, гибкий дисплей, гибкий экран
boe, дисплей, гибкий дисплей, гибкий экран
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