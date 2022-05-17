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Два новейших ракетных двигателя SpaceX Raptor 2 взорвались друг за другом во время огневых испытаний

Утверждается, что первому тестовому орбитальному полёту корабля Starship мешают чиновники, затягивающие экологическую экспертизу космодрома в Бока-Чика. Но не меньшей проблемой (если не основной) остаются трудности с новейшими ракетными двигателями — Raptor 2. Косвенно на это намекают недавние стендовые огневые испытания двигателей, пара которых последовательно взорвалась друг за другом.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Компания SpaceX и её официальные представители не комментируют происшествие. Сам Илон Маск занят покупкой Twitter и это настолько впечатляющее медийное событие, что взрывы «рапторов» на его фоне просто теряются. И всё же, на испытательной площадке в городе МакГрегор, штат Техас, два раза слышались «хлопки» в процессе испытания двух двигателей Raptor 2 подряд.

События зафиксированы камерами наблюдения команды любителей астронавтики NASASpaceFlight. Видео обоих событий выложены в соответствующем разделе форума Reddit здесь и здесь. Для компании SpaceX привычно испытывать узлы ракет на предельных нагрузках, чтобы на практике убедиться в допустимых рабочих характеристиках элементов конструкции. Поэтому от неё можно ожидать запланированного уничтожения двигателей. Другой вопрос, достигаются ли этими двигателями штатные показатели?

Двигатели Raptor 2, тяга которых на десятки процентов превышает тягу двигателей первого поколения, должны стать основой для регулярных коммерческих запусков Starship. Без дешёвого, массового, многоразового и простого в обслуживании ракетного двигателя в лице Raptor 2 компанию SpaceX ждёт банкротство, о чём Илон Маск говорит открыто. Два взрыва двигателей подряд на испытательном стенде плохо согласуется с планами начать регулярные полёты Starship до конца текущего года. Надеемся, компания поделится подробностями на этот счёт.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: spacex, ракетный двигатель, авария
spacex, ракетный двигатель, авария
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