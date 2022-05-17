Гейм-дизайнер Dying Light 2 рассказал, что хотел бы увидеть в третьей части

Ведущий гейм-дизайнер Dying Light 2 Stay Human Тимон Смектала (Tymon Smektala) в недавнем интервью порталу Video Games Chronicle рассказал, что хотел бы изменить в потенциальной Dying Light 3 по сравнению со второй частью.

По словам Смекталы, в первой и второй Dying Light разработчики использовали очень похожий подход: протагонист начинал своё приключение довольно слабым, а сильнее становился по ходу сюжета.

«Думаю, в третьей игре, если она когда-нибудь случится, на старте персонаж будет более сильным, с большим количеством способностей в его стандартном наборе», — заявил Смектала.

Полное интервью Video Games Chronicle посвящено недавнему переносу первого сюжетного дополнения к Dying Light 2 Stay Human: релиз расширения отложили с июня до сентября.

Dying Light 2 Stay Human дебютировала 4 февраля текущего года на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Продажи игры к началу марта превысили 5 млн копий.