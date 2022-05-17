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Европейский центробанк будет готов к выпуску цифрового евро к 2027 году

Член совета директоров Центробанка ЕС Фабио Панетта (Fabio Panetta) заявил, что разработка цифрового евро может начаться в Евросоюзе к концу следующего года. На его создание уйдёт около трёх лет — новая цифровая валюта, вероятно, будет доступна пользователям только к началу 2027 года.

Источник изображения: fotoblend/pixabay.com

Источник изображения: fotoblend/pixabay.com

В этом отношении ЕС на годы отстаёт от Китая, начавшего экспериментировать с цифровым юанем ещё в 2020 году.

«В конце 2023 года мы можем решить начать реализацию фазы разработки и тестирования подходящих технических решений и коммерческих соглашений, необходимых для обеспечения оборота цифрового евро. На эту фазу может уйти три года», — заявил политик.

В апрельском выступлении, опубликованном на сайте европейского центробанка, Панетта крайне скептически высказался о криптовалютах в их нынешнем виде. По его словам, этот рынок представляет собой пузырь, похожий на тот, что лопнул на ипотечном рынке, вызвав кризис в 2007 году. Для решения проблемы, по его мнению, необходимо более строго регулирование отрасли. Косвенно его слова подтверждают последние события на рынке криптовалют.

Тем не менее, Панетта уже в апреле заявил, что центробанки должны использовать передовые технологии для управления системами быстрых платежей и подготовки к внедрению т. н. «цифровых валют центробанков» (CBDC).

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: cbdc, ес, центробанк, цифровая валюта
cbdc, ес, центробанк, цифровая валюта
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