Европейский центробанк будет готов к выпуску цифрового евро к 2027 году

Член совета директоров Центробанка ЕС Фабио Панетта (Fabio Panetta) заявил, что разработка цифрового евро может начаться в Евросоюзе к концу следующего года. На его создание уйдёт около трёх лет — новая цифровая валюта, вероятно, будет доступна пользователям только к началу 2027 года.

В этом отношении ЕС на годы отстаёт от Китая, начавшего экспериментировать с цифровым юанем ещё в 2020 году.

«В конце 2023 года мы можем решить начать реализацию фазы разработки и тестирования подходящих технических решений и коммерческих соглашений, необходимых для обеспечения оборота цифрового евро. На эту фазу может уйти три года», — заявил политик.

В апрельском выступлении, опубликованном на сайте европейского центробанка, Панетта крайне скептически высказался о криптовалютах в их нынешнем виде. По его словам, этот рынок представляет собой пузырь, похожий на тот, что лопнул на ипотечном рынке, вызвав кризис в 2007 году. Для решения проблемы, по его мнению, необходимо более строго регулирование отрасли. Косвенно его слова подтверждают последние события на рынке криптовалют.

Тем не менее, Панетта уже в апреле заявил, что центробанки должны использовать передовые технологии для управления системами быстрых платежей и подготовки к внедрению т. н. «цифровых валют центробанков» (CBDC).