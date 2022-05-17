Экономическая стратегия Jurassic World Evolution 2 появится в сервисе Game Pass, причём уже сегодня

Издательство Microsoft у себя в соцсетях сообщило о скором добавлении в подписной сервис Game Pass экономической стратегии Jurassic World Evolution 2 от британской студии Frontier Developments.

Как стало известно, Jurassic World Evolution 2 пополнит каталог Game Pass уже сегодня, 17 мая. В твите Xbox Game Pass говорится о завтрашнем дне, но в США на момент публикации было ещё 16-е число.

Что касается того, в каком именно разделе Game Pass появится Jurassic World Evolution 2, то, похоже, речь идёт и о Xbox Game Pass, и о PC Game Pass. Официальный микроблог последней ретвитнул запись своего консольного коллеги.

Напомним, Jurassic World Evolution 2 предлагает взять под управление парк с динозаврами (всего их более 75 видов). На выбор игрокам доступно четыре режима: сюжетная кампания, «Песочница», «Испытания» и «Теория Хаоса».

Jurassic World Evolution 2 дебютировала в ноябре 2021 года на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Продажи на старте оказались ниже ожидаемого, но за почти два месяца приблизились к 1 млн копий.