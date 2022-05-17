3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Стартовал предзаказ на умную колонку «Ян...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Стартовал предзаказ на умную колонку «Яндекс.Станция 2» по цене 16 990 рублей

Компания «Яндекс» открыла предзаказ на умную колонку «Яндекс.Станция» второго поколения. Оформить предзаказ на новинку можно на Яндекс Маркете, в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, ОZON, «Связной» и у других ретейлеров. В продажу устройство поступит 31 мая.

Источник изображения: Яндекс

Источник изображения: Яндекс

Это первая умная колонка компании, получившая поддержку протокола Zigbee, не требующего больших энергозатрат и обеспечивающего обмен данными напрямую, даже без подключения к интернету. Благодаря этому колонка может взаимодействовать со множеством устройств и обеспечивать бесперебойную работу датчиков и устройств умного дома. Для подключения устройств к колонке или взаимодействия с ними можно использовать голосовое управление. Чтобы колонка обнаружила датчик, достаточно сказать: «Алиса, найди датчик».

«Яндекс.Станция 2» отличается более тонким корпусом. Кольцо Алисы, ставшее её символом, превратилось в светящуюся LED-панель, которая переливается в такт музыке или несёт информацию о прогнозе погоды. Включив трек и сказав Алисе: «Мне нравится», пользователь получит в ответ изображение сердечка.

«Яндекс.Станция» второго поколения оснащена двумя широкополосными динамиками общей мощностью 30 Вт и специальной акустической решёткой с апериодической структуру, благодаря которой проходящий через неё звук почти не искажается. Кроме того, в колонке Яндекса впервые реализована технология room correction, уменьшающая искажения звука, связанные с акустикой помещения.

Источник изображения: Яндекс

Источник изображения: Яндекс

«Яндекс.Станцию» второго поколения можно купить отдельно или в комплекте с набором умных устройств Aqara, в который входят умная лампочка, выключатель и датчики: движения и освещения, температуры и влажности.

Новая «Яндекс.Станция» стоит 16 990 рублей, комплект — 18 990 рублей. Её можно будет приобрести вместе с подпиской Плюс Мульти и оплачивать равными частями в течение 12 или 36 месяцев.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Израильские СМИ написали о переезде «Яндекса» в Израиль — компания это опровергает
«Яндекс.Маркет» вслед за Ozon и Wildberries разрешил продажу товаров из списка параллельного импорта Минпромторга
Финский филиал «Яндекса» переименовался и оказался под государственным надзором
Квартальные продажи полностью беспроводных наушников превысили 100 млн штук
К 2030 году каждый десятый смартфон будет оснащён гибким дисплеем
Производитель игровой периферии SteelSeries объявил о приостановке поставок в Россию
Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: яндекс, яндекс.станция, умная колонка
яндекс, яндекс.станция, умная колонка
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 72
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 21
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 16
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 8

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Два новейших ракетных двигателя SpaceX Raptor 2 взорвались друг за другом во время огневых испытаний
Стартовал предзаказ на умную колонку «Яндекс.Станция 2» по цене 16 990 рублей
К развитию электроники в России могут привлечь потребителей — власти предложили ввести утильсбор
Cadillac Lyriq начнёт поставляться этим летом по цене от $62 990
Инсайдер назвал точную дату презентации Call of Duty: Modern Warfare 2
Видео: свежая карта и другой контент в трейлере обновления тактического шутера Insurgency: Sandstorm 51 мин.
«ВКонтакте» покажет первый сериал по сценарию нейросети 52 мин.
Apple разрешила разработчикам приложений повышать стоимость подписки без прямого согласия пользователей 58 мин.
Неумелое руководство и никаких ориентиров: журналист рассказал, что пошло не так с ремейком The Sands of Time 2 ч.
Экономическая стратегия Jurassic World Evolution 2 появится в сервисе Game Pass, причём уже сегодня 2 ч.
Sophos выпустила патч, спасающий от BSoD после проблемного обновления Windows 11 2 ч.
«ВКонтакте» выпустила мобильное приложение для общения «VK Мессенджер» 2 ч.
Российский магазин Android-приложений NashStore сразу после открытия подвергся DDoS-атаке 3 ч.
Европейский центробанк будет готов к выпуску цифрового евро к 2027 году 3 ч.
Гейм-дизайнер Dying Light 2 рассказал, что хотел бы увидеть в третьей части 3 ч.
Мизерные продажи электромобилей в России упали в апреле, но продажи Tesla резко выросли 26 мин.
Blue Origin показала огневые испытания многоразового ракетного двигателя BE-4 — самого мощного из современных двигателей в США 57 мин.
Российские специалисты определили требования к командиру межпланетной миссии 2 ч.
Tesla начала принимать предзаказы на электрические грузовики Semi 2 ч.
Акционеры Intel не одобрили вознаграждение главе компании в более чем $178 млн за первый год работы 2 ч.
Илон Маск признался, что снижение цены покупки Twitter не исключается, и поставил руководству компании новое условие 2 ч.
Apple может оснастить будущий складной iPhone или iPad цветным дисплеем E-Ink 3 ч.
ASUS представила монитор ROG Strix XG27AQM EVA Edition в стиле аниме Evangelion 3 ч.
BOE показала 17,3-дюймовый гибкий дисплей для ноутбуков 3 ч.
Смартфон Vivo T2 со 120-Гц экраном и чипом Snapdragon 870 дебютирует 23 мая 3 ч.