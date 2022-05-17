Стартовал предзаказ на умную колонку «Яндекс.Станция 2» по цене 16 990 рублей

Компания «Яндекс» открыла предзаказ на умную колонку «Яндекс.Станция» второго поколения. Оформить предзаказ на новинку можно на Яндекс Маркете, в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, ОZON, «Связной» и у других ретейлеров. В продажу устройство поступит 31 мая.

Это первая умная колонка компании, получившая поддержку протокола Zigbee, не требующего больших энергозатрат и обеспечивающего обмен данными напрямую, даже без подключения к интернету. Благодаря этому колонка может взаимодействовать со множеством устройств и обеспечивать бесперебойную работу датчиков и устройств умного дома. Для подключения устройств к колонке или взаимодействия с ними можно использовать голосовое управление. Чтобы колонка обнаружила датчик, достаточно сказать: «Алиса, найди датчик».

«Яндекс.Станция 2» отличается более тонким корпусом. Кольцо Алисы, ставшее её символом, превратилось в светящуюся LED-панель, которая переливается в такт музыке или несёт информацию о прогнозе погоды. Включив трек и сказав Алисе: «Мне нравится», пользователь получит в ответ изображение сердечка.

«Яндекс.Станция» второго поколения оснащена двумя широкополосными динамиками общей мощностью 30 Вт и специальной акустической решёткой с апериодической структуру, благодаря которой проходящий через неё звук почти не искажается. Кроме того, в колонке Яндекса впервые реализована технология room correction, уменьшающая искажения звука, связанные с акустикой помещения.

«Яндекс.Станцию» второго поколения можно купить отдельно или в комплекте с набором умных устройств Aqara, в который входят умная лампочка, выключатель и датчики: движения и освещения, температуры и влажности.

Новая «Яндекс.Станция» стоит 16 990 рублей, комплект — 18 990 рублей. Её можно будет приобрести вместе с подпиской Плюс Мульти и оплачивать равными частями в течение 12 или 36 месяцев.