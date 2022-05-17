Акционеры Intel не одобрили вознаграждение главе компании в более чем $178 млн за первый год работы

В середине февраля исполнился ровно год с того момента, как Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) занял пост генерального директора Intel. По итогам 2021 фискального года ему полагается вознаграждение в сумме $178,59 млн, но собрание акционеров одобрила такой размер компенсации только 34 % голосов. Хотя решение акционеров ни на что не влияет, оно даёт руководству компании недвусмысленный сигнал.

Патрик Гелсингер (на фото в центре) почти сразу после вступления в должность затеял обновление кадрового состава ключевых специалистов за счёт ветеранов компании, а поставленная им цель возврата Intel к технологическому лидерству в области литографии к 2025 году многим показалась слишком амбициозной. В сочетании с необходимостью расширять контрактное производство и вливать десятки миллиардов долларов США в строительство новых предприятий, это сулит ухудшение финансовых показателей компании в среднесрочной перспективе. Инвесторам это явно не нравится, что понятно и по текущему курсу акций Intel, но они также не поддержали и предложенную советом директоров материальную оценку итогов деятельности генерального директора в 2021 году.

Вознаграждение Гелсингера состоит из базовой заработной платы в сумме $1 млн, премии в сумме $1,75 млн, а также мотивационной выплаты в виде акций компании на сумму $140 млн и дополнительных опционов ещё на $30 млн. Практика работы многих корпораций подразумевает, что находящийся у руля в первый год генеральный директор получает существенные выплаты, которые на второй год заметно уменьшаются. Более того, даже условные $178,59 млн Гелсингер может не получить, если динамика курса акций Intel на протяжении последующих пяти лет окажется ниже целевых показателей. По состоянию на конец января, например, никаких стимулирующих выплат генеральному директору не полагалось, поскольку курс акций компании на тот момент был ниже значения, присущего котировкам по состоянию на середину февраля прошлого года, когда Гелсингер вступил в должность. По данным представителей Intel, структура вознаграждения генерального директора за прошлый год составлена так, чтобы на 73 % зависеть от достигнутых компанией финансовых показателей.

Примечательно, что в прошлом году голосование по величине компенсационного пакета для генерального директора Intel тоже обеспечило поддержку названной суммы лишь 38 % голосов. В документе, который рассматривал величину компенсационного пакета для руководителей Intel по итогам прошлого года, также фигурировали руководитель серверного подразделения Сандра Ривера (Sandra Rivera), три покинувших компанию в прошлом году руководителя и один, собирающийся сделать это в текущем месяце. Представители Intel заявили, что компания делает всё возможное, чтобы сделать структуру компенсации более понятной для акционеров и привязать получаемые руководством суммы к финансовым показателям деятельности компании. Мнение акционеров ценится и изучается руководством Intel, как гласит официальное заявление компании.