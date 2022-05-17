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Tesla начала принимать предзаказы на электрические грузовики Semi

Компания Tesla по разным причинам откладывала начало продаж представленного в 2017 году электрического грузовика Semi. Похоже, что запуск Semi может состояться в скором времени, поскольку Tesla начала принимать предварительные заказы на покупку грузовиков. Желающие стать его обладателем должны внести депозит в размере $20 тыс. При этом сроки начала производства, запуск которого должен состояться в 2023 году, не были передвинуты.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Tesla анонсировала грузовик на электрической тяге Semi в 2017 году. На момент презентации говорилось о том, что он сможет преодолевать без подзарядки до 800 км. Также сообщалось о поддержке быстрой зарядки Megacharger, возможности разгоняться до 100 км/ч за 20 секунд и грузоподъёмности в 36 тонн. Стоимость Semi начинается от $150 тыс., что делает его жизнеспособным решением для компаний, которые заинтересованы в междугородних перевозках и снижении уровня выброса вредных веществ в атмосферу.

Как и в случае с новым родстером, Tesla не смогла начать поставки Semi в соответствии с изначальным планом. В результате начало производства несколько раз откладывалось, последний раз это произошло из-за глобального дефицита чипов и нехватки производственных мощностей для выпуска аккумуляторных элементов. Открытие бронирования Semi говорит о том, что заказчики неизбежно получат электрические грузовики и, вероятно, ждать этого останется не так долго. Кроме того, конкуренты Tesla в этом сегменте, такие как Nikola и Freightliner, пока не сумели добиться значительных успехов со своими электрическими грузовиками, из-за чего автопроизводитель может себе позволить не спешить с запуском Semi.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, semi, электрический грузовик
tesla, semi, электрический грузовик
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