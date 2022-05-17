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«ВКонтакте» выпустила мобильное приложение для общения «VK Мессенджер»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для общения — «VK Мессенджер». Оно позволяет вести беседы с пользователями самой платформы и абонентами из телефонной книги.

Источник изображений: «ВКонтакте»

Источник изображений: «ВКонтакте»

Доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы до 2 Гбайт, делиться геопозицией, переводить деньги и многое другое.

Если сообщение было отправлено человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку. Кроме того, реализованы функции, которых нет в основном приложении VK. Например, возможность скрыть время последней активности, а также переписка в фантом-чатах — все сообщения в них будут пропадать спустя некоторое время.

«Мы фиксируем существенный рост активности в чатах и звонках, поэтому стремимся предоставить больше инструментов для общения. Новое приложение отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев. На данный момент мобильный "VK Мессенджер" доступен в бета-версии и будет оперативно развиваться и получать новые функции, которые будут внедряться с учётом пожеланий и отзывов пользователей», — говорится в заявлении «ВКонтакте».

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Рубрики: Новости Software, IM-клиенты,
Теги: вконтакте, мессенджер, приложение, приложения для смартфона
вконтакте, мессенджер, приложение, приложения для смартфона
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