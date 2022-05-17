Blue Origin показала огневые испытания многоразового ракетного двигателя BE-4 — самого мощного из современных двигателей в США

Компания Blue Origin представила видео огневых испытаний самого мощного из современных ракетных двигателей в США. Это двигатель BE-4, который должен лечь в основу ракет-носителей нового поколения. Для американской космонавтики BE-4 должен заделать брешь после запрета России поставлять в США и обслуживать ракетные двигатели РД-180. Но BE-4 — это долгострой, и компания Blue Origin стремится это опровергнуть.

«Вы просили видео — мы прислушались. Заметными вехами испытания BE4 стали: Демонстрация переходного процесса запуска с тёплым жидким кислородом / холодным СПГ (граничное условие). Первый двигатель, превысивший 4000 секунд суммарного времени огневых испытаний, в итоге достигнув 5000+ секунд».

Если у компании Blue Origin получится решить все проблемы с двигателем BE-4, то первые пуски ракет с ним состоятся до конца текущего года. Двигатели BE-4 предназначены для установки на ракеты-носители Vulcan Centaur компании ULA и New Glenn от Blue Origin. Проект должен был быть завершён около пяти лет назад, но даже сегодня так и остаётся проектом без испытаний на ракете.

Согласно спецификациям, на уровне моря BE-4 должен производить тягу 2,45 МН. Новейший двигатель Raptor 2 компании SpaceX, для сравнения, в ходе испытаний развивает тягу до 2,36 МН. Фактически BE-4 станет самым мощным из современных ракетных двигателей в США, когда будет доделан и отправлен в массовое производство.