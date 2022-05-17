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Sophos выпустила патч, спасающий от BSoD после проблемного обновления Windows 11

По данным занятой обеспечением кибербезопасности компании Sophos, в сбоях в работе Windows 10 и 11, появившихся после недавних обновлений, виновны дефектные драйверы, использование которых в некоторых случаях было критическим для работы антивирусных платформ. Изначально компания предложила обходные способы «лечения», но теперь выпустила решение для полного устранения проблемы.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

В частности, накопительное обновление для Windows 11 содержало пакет KB5013943, вызвавший серьёзные проблемы, от сбоев в работе приложений до появления «синих экранов смерти» (BSoD) и других неприятностей у пользователей. В Sophos утверждают, что появление BSoD вызвано некорректными драйверами. Примечательно, что некоторые из них необходимы для работы антивирусных решений.

Недавно компания опубликовала пост в блоге, предлагающий два временных решения. Позже она обновила страницу, предложив универсальную «заплатку» для полного решения проблемы. Правда, решение позволяет устранить проблему только клиентам Sophos.

Прочим антивирусным компаниям ещё предстоит выпустить решение для устранения ошибок после установки KB5013943. Но теперь, поскольку Sophos заявила об обнаружении источника проблем, вероятно, прочие компании могут использовать её опыт для выпуска собственных патчей.

Ранее сообщалось, что проблема связана с тем, как контроллер домена обрабатывает сопоставление сертификатов с учётными записями пользовательского компьютера. Проблема не затрагивает клиентские и серверные версии ОС, не контролируемые доменом.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Операционные системы,
Теги: sophos, microsoft, windows 11, bsod
sophos, microsoft, windows 11, bsod
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