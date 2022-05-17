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Российские специалисты определили требования к командиру межпланетной миссии

Исследователи Института медико-биологических проблем Российской академии наук и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова опубликовали статью в журнале «Авиакосмическая и экологическая медицина», посвящённую особенностям отбора кандидатов в командиры будущих межпланетных экспедиций.

Источник изображений: «Роскосмос»

Источник изображений: «Роскосмос»

Говорится, что основным фактором, отличающим межпланетные пилотируемые полёты от околоземных, является автономность, то есть невозможность осуществлять коммуникации с центром управления полётами в режиме реального времени. Кроме того, по мнению медиков, в ходе таких миссий нервно-эмоциональное напряжение будет приводить к конфликтным ситуациям внутри экипажа, поскольку нет возможности вынести отрицательные эмоции наружу.

Поэтому командир межпланетной экспедиции должен обеспечивать сплочённость экипажа, то есть быть человеком с ярко выраженным характером лидера и высоким уровнем профессиональной подготовки и надежности.

«К профессиональной надёжности командира межпланетного экипажа врачи отнесли необходимые уровень профессиональной подготовленности и профессиональное здоровье, а также совершенные профессионально важные качества. Среди последних они выделили психологическую избирательность, практически психологическую направленность, психологический такт, общественную энергичность, требовательность, критичность и склонность к организаторской деятельности», — говорится на сайте «Роскосмоса».

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: космос, наука, россия, планеты
космос, наука, россия, планеты
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