3DNews Новости Software PlayStation Неумелое руководство и никаких ориентиро...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Неумелое руководство и никаких ориентиров: журналист рассказал, что пошло не так с ремейком The Sands of Time

Индийский журналист Риши Алвани (Rishi Alwani) со ссылкой на собственные источники в Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai рассказал, что пошло не так с ремейком приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, переосмысление «Песков времени» было анонсировано в сентябре 2020 года, подверглось жёсткой критике игроков, стало жертвой нескольких переносов, а недавно проект вовсе передали другой студии — Ubisoft Montreal.

По данным Алвани, разработка не задалась с самого начала: индийским командам не выдали никакой документации оригинальной игры, поэтому ремейк им приходилось делать буквально наощупь.

Кроме того, Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai вынуждали использовать для игры движок Anvil Engine (версии Assassin’s Creed Origins), а для Принца — «скелет» Байека. Именно из-за этого анимация в анонсирующем трейлере выглядела странно.

Алвани утверждает, что Ubisoft толком не следила за ремейком до его дебютной презентации и последующей волны критики

Алвани утверждает, что Ubisoft толком не следила за ремейком до его дебютной презентации и последующей волны критики

При этом у главы индийской Ubisoft Жан-Филиппа Пьешо (Jean-Philippe Pieuchot) были грандиозные планы, но не было должного опыта. Вслед за провальным анонсом Пьешо перевели в команду Riders Republic.

Ещё одно последствие прохладного приёма публики — ремейк передали сторонней команде из Electric Square. Добиться значительного прогресса в отведённое время она не смогла, и игра наконец оказалась в руках Ubisoft Montreal.

В результате Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai вновь перевели на вспомогательные роли, а многие их опытные специалисты уволились. У ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, тем временем, сроков выхода до сих пор нет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time сменил студию-разработчика
Слухи: Ubisoft проведёт масштабную презентацию, где покажет новую Prince of Persia и не только
The Division: Heartland и ремейк Prince of Persia: The Sands of Time «переехали» на следующий финансовый год
Разработчики Nickelodeon All-Star Brawl представили трёх платных персонажей — первый из них уже доступен
Сборник мини-игр Rabbids: Party of Legends выйдет за пределами Китая в последний день июня
Закрытое альфа-тестирование файтинга MultiVersus пройдёт до конца месяца
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation,
Теги: prince of persia: the sands of time remake, ubisoft montreal, ubisoft, приключенческий экшен
prince of persia: the sands of time remake, ubisoft montreal, ubisoft, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 72
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 21
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 16
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 8

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Два новейших ракетных двигателя SpaceX Raptor 2 взорвались друг за другом во время огневых испытаний
Стартовал предзаказ на умную колонку «Яндекс.Станция 2» по цене 16 990 рублей
К развитию электроники в России могут привлечь потребителей — власти предложили ввести утильсбор
Cadillac Lyriq начнёт поставляться этим летом по цене от $62 990
Инсайдер назвал точную дату презентации Call of Duty: Modern Warfare 2
Видео: свежая карта и другой контент в трейлере обновления тактического шутера Insurgency: Sandstorm 39 мин.
«ВКонтакте» покажет первый сериал по сценарию нейросети 40 мин.
Apple разрешила разработчикам приложений повышать стоимость подписки без прямого согласия пользователей 46 мин.
Неумелое руководство и никаких ориентиров: журналист рассказал, что пошло не так с ремейком The Sands of Time 51 мин.
Экономическая стратегия Jurassic World Evolution 2 появится в сервисе Game Pass, причём уже сегодня 2 ч.
Sophos выпустила патч, спасающий от BSoD после проблемного обновления Windows 11 2 ч.
«ВКонтакте» выпустила мобильное приложение для общения «VK Мессенджер» 2 ч.
Российский магазин Android-приложений NashStore сразу после открытия подвергся DDoS-атаке 2 ч.
Европейский центробанк будет готов к выпуску цифрового евро к 2027 году 2 ч.
Гейм-дизайнер Dying Light 2 рассказал, что хотел бы увидеть в третьей части 3 ч.
Мизерные продажи электромобилей в России упали в апреле, но продажи Tesla резко выросли 14 мин.
Blue Origin показала огневые испытания многоразового ракетного двигателя BE-4 — самого мощного из современных двигателей в США 45 мин.
Российские специалисты определили требования к командиру межпланетной миссии 55 мин.
Tesla начала принимать предзаказы на электрические грузовики Semi 2 ч.
Акционеры Intel не одобрили вознаграждение главе компании в более чем $178 млн за первый год работы 2 ч.
Илон Маск признался, что снижение цены покупки Twitter не исключается, и поставил руководству компании новое условие 2 ч.
Apple может оснастить будущий складной iPhone или iPad цветным дисплеем E-Ink 3 ч.
ASUS представила монитор ROG Strix XG27AQM EVA Edition в стиле аниме Evangelion 3 ч.
BOE показала 17,3-дюймовый гибкий дисплей для ноутбуков 3 ч.
Смартфон Vivo T2 со 120-Гц экраном и чипом Snapdragon 870 дебютирует 23 мая 3 ч.