Неумелое руководство и никаких ориентиров: журналист рассказал, что пошло не так с ремейком The Sands of Time

Индийский журналист Риши Алвани (Rishi Alwani) со ссылкой на собственные источники в Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai рассказал, что пошло не так с ремейком приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time.

Напомним, переосмысление «Песков времени» было анонсировано в сентябре 2020 года, подверглось жёсткой критике игроков, стало жертвой нескольких переносов, а недавно проект вовсе передали другой студии — Ubisoft Montreal.

По данным Алвани, разработка не задалась с самого начала: индийским командам не выдали никакой документации оригинальной игры, поэтому ремейк им приходилось делать буквально наощупь.

Кроме того, Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai вынуждали использовать для игры движок Anvil Engine (версии Assassin’s Creed Origins), а для Принца — «скелет» Байека. Именно из-за этого анимация в анонсирующем трейлере выглядела странно.

При этом у главы индийской Ubisoft Жан-Филиппа Пьешо (Jean-Philippe Pieuchot) были грандиозные планы, но не было должного опыта. Вслед за провальным анонсом Пьешо перевели в команду Riders Republic.

Ещё одно последствие прохладного приёма публики — ремейк передали сторонней команде из Electric Square. Добиться значительного прогресса в отведённое время она не смогла, и игра наконец оказалась в руках Ubisoft Montreal.

В результате Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai вновь перевели на вспомогательные роли, а многие их опытные специалисты уволились. У ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, тем временем, сроков выхода до сих пор нет.