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Apple разрешила разработчикам приложений повышать стоимость подписки без прямого согласия пользователей

Компания Apple объявила о внесении изменений в правила для разработчиков приложений для площадки App Store, касающихся изменения стоимости подписки при активированной функции автоматического продления. В соответствии с нововведением, разработчики не будут обязаны запрашивать явное согласие пользователя в случае изменения стоимости подписки.

Источник изображения: ymgerman / Getty Images

Источник изображения: ymgerman / Getty Images

В настоящее время пользователь должен подтвердить своё согласие с новыми условиями предоставления подписки через соответствующий интерфейс. Если за определённый период согласия не поступает, то действие подписки автоматически прекращается. Однако в будущем разработчики смогут повышать стоимость подписки, и она будет продлеваться даже в случае, если пользователь не дал явного согласия на это.

Отметим, что о повышении цен пользователи будут своевременно уведомляться по электронной почте и посредством push-уведомлений. Если новые условия не будут устраивать пользователей, они смогут отписаться от услуги до того, как подписка будет продлена автоматически. Воспользоваться новой функцией разработчики смогут не чаще одного раза в год, а размер оплаты не может единовременно увеличиваться более чем на 50 %. Кроме того, цена подписки не должна увеличиваться более чем на $5 в случае ежемесячного тарифа и на $50 в случае годового плана.

В Apple посчитали, что пользователи часто пропускают уведомления о повышении стоимости подписки, из-за чего она автоматически прекращается. При этом нет никакой гарантии, что пользователи будут внимательнее следить за уведомлениями после вступления в силу анонсированных изменений.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Игры для iOS, Приложения для iOS,
Теги: ios, apple, приложения
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