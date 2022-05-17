«ВКонтакте» покажет первый сериал по сценарию нейросети

Социальная сеть «ВКонтакте» представит на платформе «VK Видео» первый российский сериал, сценарий которого создала нейросеть. Проект носит название «Сидоровы»: в нём принимает участие телеканал СТС совместно со студентами направления «Программирование» образовательной платформы Skillbox.

Речь идёт об использовании платформы искусственного интеллекта A.I. TV Script Generator. Чтобы обучить машинный разум, авторы загрузили в него популярные сериалы. Тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближённые к написанию киносценария.

Говорится, что нейросеть научилась самостоятельно генерировать основные структурные элементы киноленты: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты. На финальной стадии полученный контент попадает к редактору, который может внести правки.

«В нейросеть были загружены 355 892 слова, 88 эпизодов, 7 телешоу. Потребовалось 20 экспериментов с параметрами и способом подачи данных в модель, чтобы подойти к наилучшему качеству производимого сетью контента. Принимая на вход небольшое текстовое вступление, нейросеть может генерировать бесконечное количество отличных друг от друга сценариев за сотые доли секунды», — говорится в сообщении.

Сериал «Сидоровы» расскажет про типичную российскую семью, члены которой вдруг осознают, что их жизнь оторвана от реальности. Они не покидают своей квартиры, слышат закадровый смех и попадают в странные анекдотичные ситуации.