3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Российские эксперты обнаружили новую хак...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Российские эксперты обнаружили новую хакерскую группу

Экспертный центр безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) выявил ранее неизвестную хакерскую группировку, возможно, с китайскими корнями, сообщил ресурс РБК со ссылкой на поступившее к нему исследование этого центра. Группировка получила название Space Pirates из-за строки «P1Rat» в используемом ею коде, а также в связи с тем, что её целью были объекты авиационно-космической отрасли.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Space Pirates относится к категории APT-групп (advanced persistent threat), что означает наличие современного уровня специальных знаний и значительных ресурсов, позволяющих создавать угрозу опасных кибератак. Группа действует минимум с 2017 года, занимаясь шпионажем и кражей конфиденциальной информации. В числе её жертв центр назвал государственные учреждения и ИТ-департаменты, предприятия аэрокосмической и электроэнергетической отраслей в России, Грузии и Монголии.

Впервые активность группы была отмечена в конце 2019 года, когда в адрес отечественного предприятия авиационно-космического сектора было направлено фишинговое письмо с ранее не встречавшимся вредоносным программным обеспечением. В дальнейшем специалистами PT ESC были выявлены ещё четыре отечественные компании, которых пытались скомпрометировать подобным образом. По оценке экспертов Positive Technologies, две атаки Space Pirates в России увенчались успехом.

По мнению специалистов Positive Technologies, у группировки азиатские корни, так как на своих ресурсах она использует китайский язык и инструменты, популярные у азиатского сообщества хакеров.

С этим мнением согласен старший эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо. «В целом, предприятия, связанные с критической инфраструктурой, — одни из многочисленных сфер интереса злоумышленников, в том числе говорящих на китайском. Подобные атаки обычно не массовые, а сложные и таргетированные, направленные на шпионаж. Такой тип атак может быть наиболее опасен, если злоумышленникам удастся получить доступ к интересующим их данным», — отметил он.

Руководитель отдела исследования сложных киберугроз компании Group-IB Анастасия Тихонова утверждает, что большая часть применяемых инструментов Space Pirates характерна для китайских хакерских групп. Выбор объектов для атак также позволяет предположить её китайское происхождение. Тихонова подчеркнула, что становится всё сложнее относить ту или иную кампанию к конкретной хакерской группе, так редко кто используют уникальные инструменты, а чаще улучшает имеющиеся. К тому же хакеры могут объединять усилия для конкретных атак.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
RuTube возобновил работу спустя два дня после хакерской атаки
Rutube заявил о полном восстановлении повреждённой хакерами инфраструктуры, но сервис всё ещё недоступен
Rutube опроверг полную потерю исходного кода после хакерской атаки — сервис будет работать
Более трети компьютеров Apple Mac подвержены опасным уязвимостям нулевого дня
Защита российского бизнеса от кибератак оказалась несоответствующей уровню угроз
Платёжный сервис Cash App допустил утечку данных более 8 млн пользователей
Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: хакеры, фишинг
хакеры, фишинг
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 79
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 23
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 16
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 8

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российский магазин Android-приложений NashStore стал доступен для скачивания
Стартовал предзаказ на умную колонку «Яндекс.Станция 2» по цене 16 990 рублей
Cadillac Lyriq начнёт поставляться этим летом по цене от $62 990
К развитию электроники в России могут привлечь потребителей — власти предложили ввести утильсбор
MSI выпустила игровой ноутбук с ускорителем GeForce RTX 3050 за $750
Уязвимость протокола Bluetooth позволяет злоумышленникам запускать двигатель электромобилей Tesla и проникать в салон 9 мин.
Уязвимость приложения Find My может использоваться злоумышленниками даже при отключенном iPhone 30 мин.
Глава Минцифры Максут Шадаев уверен в намерении «Яндекса» остаться в России 35 мин.
Успех достигнут: продажи Final Fantasy XV наконец превысили 10 млн копий 47 мин.
Минцифры: Россия не планирует блокировать YouTube 2 ч.
Российские эксперты обнаружили новую хакерскую группу 2 ч.
Видео: свежая карта и другой контент в трейлере обновления тактического шутера Insurgency: Sandstorm 3 ч.
«ВКонтакте» покажет первый сериал по сценарию нейросети 3 ч.
Apple разрешила разработчикам приложений повышать стоимость подписки без прямого согласия пользователей 3 ч.
Неумелое руководство и никаких ориентиров: журналист рассказал, что пошло не так с ремейком The Sands of Time 3 ч.
Jonsbo анонсировала кулер CR-1400 ARGB White высотой 126 мм 45 мин.
Рядом с нашей галактикой обнаружено загадочное кольцо — это могут быть первые известные следы недавнего взрыва сверхновой 2 ч.
Мизерные продажи электромобилей в России упали в апреле, но продажи Tesla резко выросли 2 ч.
Blue Origin показала огневые испытания многоразового ракетного двигателя BE-4 — самого мощного из современных двигателей в США 3 ч.
Российские специалисты определили требования к командиру межпланетной миссии 3 ч.
Tesla начала принимать предзаказы на электрические грузовики Semi 3 ч.
Акционеры Intel не одобрили вознаграждение главе компании в более чем $178 млн за первый год работы 3 ч.
Илон Маск признался, что снижение цены покупки Twitter не исключается, и поставил руководству компании новое условие 4 ч.
Apple может оснастить будущий складной iPhone или iPad цветным дисплеем E-Ink 4 ч.
ASUS представила монитор ROG Strix XG27AQM EVA Edition в стиле аниме Evangelion 5 ч.