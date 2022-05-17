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Минцифры: Россия не планирует блокировать YouTube

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России), несмотря на сложившуюся ситуацию, в настоящее время не намерено ограничивать доступ к платформе YouTube.

Источник изображения: pixabay.com / StockSnap

Источник изображения: pixabay.com / StockSnap

Слухи о блокировке YouTube в России ходят несколько месяцев. Ранее в СМИ также появилась информация, что некоторые российские пользователи YouTube стали сталкиваться с проблемами в работе популярного видеосервиса.

«Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны чётко понимать, что наши пользователи не страдают. Задача наша, чтобы у нас был свой конкурентноспособный аналог, который появится не потому, что мы закрыли YouTube, а чтобы он развивался в конкуренции», — приводит РБК заявления главы Минцифры Максута Шадаева.

Источник изображения: pixabay.com / DADEVAL

Источник изображения: pixabay.com / DADEVAL

Кроме того, отмечается, что Россия не хочет закрываться от кого-либо. Однако «власти должны выстраивать барьеры для того, чтобы избавлять пользователей от чрезмерного давления и токсичного контента».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: youtube, блокировка, россия, российский интернет, санкции
youtube, блокировка, россия, российский интернет, санкции
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