Минцифры: Россия не планирует блокировать YouTube

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России), несмотря на сложившуюся ситуацию, в настоящее время не намерено ограничивать доступ к платформе YouTube.

Слухи о блокировке YouTube в России ходят несколько месяцев. Ранее в СМИ также появилась информация, что некоторые российские пользователи YouTube стали сталкиваться с проблемами в работе популярного видеосервиса.

«Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны чётко понимать, что наши пользователи не страдают. Задача наша, чтобы у нас был свой конкурентноспособный аналог, который появится не потому, что мы закрыли YouTube, а чтобы он развивался в конкуренции», — приводит РБК заявления главы Минцифры Максута Шадаева.

Кроме того, отмечается, что Россия не хочет закрываться от кого-либо. Однако «власти должны выстраивать барьеры для того, чтобы избавлять пользователей от чрезмерного давления и токсичного контента».