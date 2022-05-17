Рядом с нашей галактикой обнаружено загадочное кольцо — это могут быть первые известные следы недавнего взрыва сверхновой

В межгалактическом пространстве очень сложно обнаружить невидимые в оптическом и инфракрасном диапазоне объекты. Спасением остаётся радиоастрономия, а новейшие радиотелескопы позволяют взглянуть на окружающую нас Вселенную по-новому. В частности, радиоинтерферометр «АСКАП» в обсерватории «Мерчисон» на западе Австралии открыл загадочное кольцо идеальной круглой формы, которое находится в межгалактическом пространстве недалеко от нашей галактики.

Астрономический объект, получивший идентификатор J0624-6948, расположен ближе к соседней с нами галактикой Большое Магелланово Облако. Поначалу объект был причислен к новому классу астрономических явлений ORC (Odd Radio Circle) или, по-русски, к «странным радиокругам». За последние два года обнаружено пять объектов ORC и J0624-6948 мог стать шестым открытием такого рода, но, похоже, что он таковым не станет, что не умаляет работу астрономов.

Исследователи Университета Западного Сиднея совместно с международной группой экспертов провели повторный анализ объекта J0624-6948 и опубликовали результаты работ в престижном астрономическом журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Когда мы первоначально обнаружили этот почти идеально круглый радиообъект, мы подумали, что это ещё один ORC (Odd Radio Circle), но после наших дополнительных наблюдений стало ясно, что этот объект с гораздо большей вероятностью является чем-то другим», — сказал профессор Мирослав Филипович (Miroslav Filipovic) из Школы естественных наук Университета Западного Сиднея.

Обнаруженное кольцо имеет существенные отличия от пяти других известных «странных радиокругов» — это более ровный радиоспектральный индекс, отсутствие заметной центральной галактики в качестве возможного хозяина и больший видимый размер — всё это позволяет предположить, что это может быть открытие объекта другого типа.

«Наиболее правдоподобное объяснение заключается в том, что объект является межгалактическим остатком сверхновой звезды, взорвавшейся на окраине Большого Магелланова Облака в результате образования сверхновой типа Ia, при которой происходит взрыв двух звезд, вращающихся друг вокруг друга», — сказал профессор Филипович. Если это так, то впервые обнаружен уникальные остатки сверхновой, которые распространились в разреженной межгалактической среде, где никто не ожидал найти чего-то подобного.

Если это была сверхновая, то взорвалась он в период от 2200 до 7100 лет назад. По астрономическим меркам совсем недавно. После открытия объекта осталось множество вопросов, что заставит астрономов ещё не раз вглядеться в эту область пространства.