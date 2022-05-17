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Успех достигнут: продажи Final Fantasy XV наконец превысили 10 млн копий

Издатель и разработчик Square Enix в официальном японском микроблоге своей ролевой игры с открытым миром Final Fantasy XV сообщил о достижении проектом знаменательной вершины продаж.

Источник изображений: Square Enix

Источник изображений: Square Enix

Напомним, к декабрю 2019 года суммарные отгрузки и цифровые продажи Final Fantasy XV по всему миру превысили 8,9 млн копий. К февралю 2021-го этот показатель вырос до 9,5 млн, а к концу ноября — до 9,8 млн.

Как стало известно, за прошедшее с тех пор время мировые продажи Final Fantasy XV наконец успели превысить 10 млн копий. В своём обращении к фанатам разработчики поблагодарили игроков за неизменную поддержку.

Стоит отметить, что в преддверии релиза режиссёр Final Fantasy XV Хадзимэ Табата (Hajime Tabata) называл 10 млн проданных копий критерием конечного успеха игры. Спустя пять с половиной лет эта вершина наконец покорена.

Final Fantasy XV вышла 29 ноября 2016 года на PS4 и Xbox One, а в марте 2018-го добралась и до ПК. Игру анонсировали в 2006-м (тогда ещё под названием Final Fantasy Versus XIII) и продержали в разработке на протяжении 10 лет.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: final fantasy xv, square enix, ролевой экшен, продажи игр
final fantasy xv, square enix, ролевой экшен, продажи игр
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